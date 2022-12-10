Американская актриса Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинского кинофестиваля, который в 73-й раз пройдет в феврале в Берлине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кинофестиваля.

Фото: Кадр из фильма "Сумерки" Кадр из фильма "Сумерки"

«Имея за спиной впечатляющий опыт, она является идеальным связующим звеном между США и Европой», — заявил художественный руководитель кинофестиваля Карло Шатриан.