Американская актриса Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинского кинофестиваля, который в 73-й раз пройдет в феврале в Берлине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кинофестиваля.
«Имея за спиной впечатляющий опыт, она является идеальным связующим звеном между США и Европой», — заявил художественный руководитель кинофестиваля Карло Шатриан.
32-летняя актриса снялась в десятках фильмов, среди которых «Комната страха» (Panic Room), экранизации серии романов «Сумерки» (The Twilight Saga), «Все еще Элис» (Still Alice), «Спенсер» (Spencer).
Берлинский международный кинофестиваль пройдет в столице Германии в этот раз с 16 по 26 февраля.