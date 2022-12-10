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39 минут назад

Американская актриса Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

BFM.RU

Американская актриса Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинского кинофестиваля, который в 73-й раз пройдет в феврале в Берлине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кинофестиваля.

Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Фото: Кадр из фильма "Сумерки"Кадр из фильма "Сумерки"

«Имея за спиной впечатляющий опыт, она является идеальным связующим звеном между США и Европой», — заявил художественный руководитель кинофестиваля Карло Шатриан.

32-летняя актриса снялась в десятках фильмов, среди которых «Комната страха» (Panic Room), экранизации серии романов «Сумерки» (The Twilight Saga), «Все еще Элис» (Still Alice), «Спенсер» (Spencer).

Берлинский международный кинофестиваль пройдет в столице Германии в этот раз с 16 по 26 февраля.

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