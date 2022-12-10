Звезда "Аватара" пожаловалась на "раздражающую" секретность Marvel

"Этот тотальный контроль временами очень раздражает. Мне нравится работать с режиссерами, которые не недооценивают меня и мое серьезное отношение к работе. Очевидно, что я буду осторожна и не позволю сказать лишнего о предстоящих премьерах", — сказала Салдана.