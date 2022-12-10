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2 часа назад

Звезда "Аватара" пожаловалась на "раздражающую" секретность Marvel

Газета.Ru

Звезда "Стражей Галактики" и "Аватара" Зои Салдана призналась, что ее раздражает политика сверхсекретности, которой придерживается компания Marvel. Об этом она рассказала в интервью журналу InStyle.

Звезда "Аватара" пожаловалась на "раздражающую" секретность Marvel
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актриса заявила, что компания щепетильна к вопросам сохранения в тайне любой информации, касающейся ее проектов.

Так, летом представители Marvel попросили актрису удалить короткий ролик, который она опубликовала в своих соцсетях.

На видео Салдана листала папку с документами, касающихся третьих "Стражей Галактики".

"Этот тотальный контроль временами очень раздражает. Мне нравится работать с режиссерами, которые не недооценивают меня и мое серьезное отношение к работе. Очевидно, что я буду осторожна и не позволю сказать лишнего о предстоящих премьерах", — сказала Салдана.

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