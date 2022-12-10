Звезда "Аватара" пожаловалась на "раздражающую" секретность Marvel

Звезда "Стражей Галактики" и "Аватара" Зои Салдана призналась, что ее раздражает политика сверхсекретности, которой придерживается компания Marvel. Об этом она рассказала в интервью журналу InStyle.
Актриса заявила, что компания щепетильна к вопросам сохранения в тайне любой информации, касающейся ее проектов.
Так, летом представители Marvel попросили актрису удалить короткий ролик, который она опубликовала в своих соцсетях.
На видео Салдана листала папку с документами, касающихся третьих "Стражей Галактики".
"Этот тотальный контроль временами очень раздражает. Мне нравится работать с режиссерами, которые не недооценивают меня и мое серьезное отношение к работе. Очевидно, что я буду осторожна и не позволю сказать лишнего о предстоящих премьерах", — сказала Салдана.