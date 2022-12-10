Аарон Тейлор-Джонсон, возможно, станет следующим Джеймсом Бондом

Агент 007 снова в деле! Аарон Тейлор-Джонсон вероятно станет следующим Джеймсом Бондом, после того как предыдущий, Дэниел Крейг, сыграл в своём последнем фильме для франшизы в прошлом году. После того, как в 2020 году было объявлено, что это будет последняя часть с участием Крейга, многие задались вопросом, кто же будет нести факел одной из самых известных и культовых британских кинофраншиз. В последнее время всё чаще назвали имя Аарона Тейлора-Джонсона, и как оказалось, не зря. 32-летний британский актёр наиболее известен своими ролями фильмах «Пипец» и «Мстители: Эра Альтрона».