Аарон Тейлор-Джонсон, возможно, станет следующим Джеймсом Бондом

Агент 007 снова в деле! Аарон Тейлор-Джонсон вероятно станет следующим Джеймсом Бондом, после того как предыдущий, Дэниел Крейг, сыграл в своём последнем фильме для франшизы в прошлом году. После того, как в 2020 году было объявлено, что это будет последняя часть с участием Крейга, многие задались вопросом, кто же будет нести факел одной из самых известных и культовых британских кинофраншиз. В последнее время всё чаще назвали имя Аарона Тейлора-Джонсона, и как оказалось, не зря. 32-летний британский актёр наиболее известен своими ролями фильмах «Пипец» и «Мстители: Эра Альтрона».
В одном из зарубежных пабликов под названием Deuxmoi анонимный источник сообщил платформе, что именно Аарон будет следующим Бондом, а мини-трейлер с его участием выйдет в марте-апреле 2023 года. Но важно понимать, что эта новость пока ничего не обещает, и только время покажет, действительно ли Тейлор-Джонсон примет это амплуа.