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44 минуты назад

Джеймс Ганн опроверг слухи о ненависти к Генри Кавиллу

Чемпионат.com

Джеймс Ганн ставит супергероя Супермена в приоритет во всей киновселенной DC. А актёра Генри Кавилла он очень любит и уважает.

Джеймс Ганн опроверг слухи о ненависти к Генри Кавиллу
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее сообщалось, что будущее Генри Кавилла в киновселенной DC под очень большим вопросом. Также ходили слухи, что Ганн недолюбливает Кавилла. Джеймс в своём «твиттере» опроверг эту информацию, назвав её откровенной ложью.

Новый куратор киновселенной DC также напомнил, что 10 декабря культовый фильм «Супермен» с Кристофером Ривом в главной роли отметил 44-летие с момента премьеры. Ганн опубликовал в «Твиттере» постер этой важной картины, снятой по комиксам.

На следующей неделе внутри Warner Bros. Discovery новые руководители вселенной DC Джеймс Ганн и Питер Сафран проведут большую презентацию супергеройского будущего известной вселенной. 8 декабря журналисты The Hollywood Reporter выяснили, что будущее Генри Кавилла во вселенной DC снова под большим вопросом.

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