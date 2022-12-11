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2 часа назад

Певица Ирина Салтыкова рассказала о характере Сергея Бодрова

Мира Маркина

Певица Ирина Салтыкова во время съемок "Брата – 2" узнала актера Сергея Бодрова как "скромного парня". Об этом она рассказала в эфире программы Первого канала "Сегодня вечером".

Салтыкова рассказала о характере Бодрова
Фото: Кадр из фильма "Брат – 2"Кадр из фильма "Брат – 2"

Салтыкова отметила, что отношения на экране не превратились в роман в реальной жизни. Но коллега по фильму Сергей Бодров, по ее словам, был очень воспитанным и порядочным.

"Он скромный парень: женатый и очень порядочный. Это все знают", — сказала Ирина Салтыкова в эфире шоу.

Дочь Ирины Салтыковой эмигрировала в Великобританию

Ирина Салтыкова и Сергей Бодров играли влюбленных во второй части культового проекта Алексея Балабанова "Брат". Когда в 2000 году картина вышла, актерам стали приписывать роман в реальной жизни.

Ранее "Рамблер" рассказывал о четырех местах из "Брата" в Петербурге.

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