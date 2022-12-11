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3 минуты назад

Джеки Чан вспомнил, как его ударил Брюс Ли на съемках фильма

Газета.Ru

Джеки Чан вспомнил, как в ранние годы своей карьеры случайно пострадал от рук Брюса Ли на съемках фильма. Об этом случае актер рассказал во время выступления на международном кинофестивале Red Sea в Саудовской Аравии, его слова цитирует Variety.

Джеки Чан вспомнил, как его ударил Брюс Ли на съемках фильма
Фото: Газета.руГазета.ру

По словам Чана, Ли случайно ударил его во время постановочной драки, от чего сам пришел в шок. Хотя Чан не получил увечий, он решил притвориться, что испытывает боль, чтобы вызвать к себе сочувствие. В дальнейшем Ли регулярно уточнял, все ли у него в порядке, а Чан, по собственному признанию, хотел, чтобы он снова его ударил.

Также актер вспомнил, как после смерти Ли в 1973 году его пытались сделать преемником суперзвезды боевиков, однако он принципиально не хотел им становиться.

«Я сказал: я не Брюс Ли. Итак, если Брюс бьет по верху, я бью по низу. Брюс дерется так. Я делаю наоборот. Это Джеки Чан. Я просто делаю по-своему», — рассказал Чан, параллельно демонстрируя различные приемы на сцене.

Ранее сообщалось, что Чан анонсировал работу над четвертой частью боевика «Час пик».

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