Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Риз Уизерспун снимется в продолжении фильма "Выскочка", вышедшего в 1999 году

Мира Маркина

Популярная актриса Риз Уизерспун примет участие в продолжении известной комедии "Выскочка", которая вышла на экраны еще в 1999 году, об этом сообщает издание Variety.

Уизерспун снимется в продолжении фильма, вышедшего в 1999 году
Фото: Кадр из фильма "Выскочка"Кадр из фильма "Выскочка"

Сюжет картины рассказывал о школьном учителе Джиме Макаллистере, который любыми способами пытался помешать наглой и задиристой ученице Трейси Флик занять пост президента школьного совета. Ту самую ученицу сыграла Уизерспун, а учителя – Мэттью Бродерик.

Предполагается, что во второй части комедии Уизерспун сыграет уже повзрослевшую Трейси Флик, занимающую должность помощницы директора школы. Теперь задачей этой целеустремленной девушки является сместить с поста своего начальника и занять его место.

Фильм «Точка кипения» получит продолжение в виде сериала

Лента выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ и получит название "Трейси Флик не может победить".

Режиссером и сценаристом картины снова выступит Александр Пэйн.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Брендан Фрейзер мучился во время съемок.

Актеры,Брендан Фрейзер,Александр Пэйн,Мэттью Бродерик,Риз Уизерспун,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители