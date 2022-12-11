Уизерспун снимется в продолжении фильма, вышедшего в 1999 году

Популярная актриса Риз Уизерспун примет участие в продолжении известной комедии "Выскочка", которая вышла на экраны еще в 1999 году, об этом сообщает издание Variety.

Фото: Кадр из фильма "Выскочка" Кадр из фильма "Выскочка"

Сюжет картины рассказывал о школьном учителе Джиме Макаллистере, который любыми способами пытался помешать наглой и задиристой ученице Трейси Флик занять пост президента школьного совета. Ту самую ученицу сыграла Уизерспун, а учителя – Мэттью Бродерик.

Предполагается, что во второй части комедии Уизерспун сыграет уже повзрослевшую Трейси Флик, занимающую должность помощницы директора школы. Теперь задачей этой целеустремленной девушки является сместить с поста своего начальника и занять его место.

Лента выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ и получит название "Трейси Флик не может победить".

Режиссером и сценаристом картины снова выступит Александр Пэйн.