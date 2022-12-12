Кейт Бланшетт рассказала о своем первом прикосновении к миру Толкина

Оскароносная актриса Кейт Бланшетт призналась, что роль эльфийской владычицы Галадриэль не была ее первым погружением в мир Средиземья. В детстве она уже принимала участие в спектакле по произведению Толкина, однако тогда учителя доверили ей роль с большой неохотой.

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Кейт Бланшетт дала интервью британской теле-радио компании BBC, в котором рассказала, что еще в школе ей выпала возможность принять участие в спектакле по «Хоббиту». Правда, учителя не разглядели в будущей звезде актерского дарования, и Бланшетт пришлось играть роль Барда лучника, который подстрелил из лука дракона Смауга.

«Все роли в школьных спектаклях, организованных учителями, доставались девочкам, которые были действительно уверенными в себе, популярными, хорошими в спорте, а я не была такой», — заявила австралийская актриса.

Также Кейт Бланшетт поделилась воспоминаниями о еще более незначительной роли в постановке по «Хроникам Нарнии». Тогда будущая Галадриэль должна была изображать неподвижную статую. Она долго подбирала красивую позу, подготовила костюм из белой лайкры, но в ходе постановки случилась накладка, и принять задуманное положение тела она не успела.