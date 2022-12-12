Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
34 минуты назад

Актриса Кейт Бланшетт рассказала о своем первом прикосновении к миру Толкина

Слово и Дело

Оскароносная актриса Кейт Бланшетт призналась, что роль эльфийской владычицы Галадриэль не была ее первым погружением в мир Средиземья. В детстве она уже принимала участие в спектакле по произведению Толкина, однако тогда учителя доверили ей роль с большой неохотой.

Кейт Бланшетт рассказала о своем первом прикосновении к миру Толкина
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Кейт Бланшетт дала интервью британской теле-радио компании BBC, в котором рассказала, что еще в школе ей выпала возможность принять участие в спектакле по «Хоббиту». Правда, учителя не разглядели в будущей звезде актерского дарования, и Бланшетт пришлось играть роль Барда лучника, который подстрелил из лука дракона Смауга.

«Все роли в школьных спектаклях, организованных учителями, доставались девочкам, которые были действительно уверенными в себе, популярными, хорошими в спорте, а я не была такой», — заявила австралийская актриса.

Также Кейт Бланшетт поделилась воспоминаниями о еще более незначительной роли в постановке по «Хроникам Нарнии». Тогда будущая Галадриэль должна была изображать неподвижную статую. Она долго подбирала красивую позу, подготовила костюм из белой лайкры, но в ходе постановки случилась накладка, и принять задуманное положение тела она не успела.

«Итак, я поднималась на постамент, у меня была запланирована эта красивая поза, но у меня не было времени повернуться. Поэтому все, что зрители видели, был мой зад», — со смехом вспомнила актриса.

Актеры,Кейт Бланшетт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители