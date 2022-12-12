Лучшие фильмы с оскароносной красавицей Дженнифер Коннелли

Голливудской актрисе Дженнифер Коннелли 12 декабря исполняется 53 года. За свою многолетнюю карьеру Дженнифер получила и мировую славу, и любовь зрителей и самые громкие награды в мире кино. "Рамблер" расскажет о картинах, которые сделали Коннелли звездой.

Фото: Кадр из фильма "Игры разума" Кадр из фильма "Игры разума"

Реквием по мечте (2000)

«Реквием по мечте» до сих пор считается одним из лучших фильмов Даррена Аронофски , что говорит о том, насколько эта история вне времени. В фильме рассказывается о девушке, которая пристрастилась к таблеткам для похудения и в результате страдает серьезным психическим расстройством.

Фильм использует чрезвычайно уникальный подход к сюжету, исследуя такие темы, как психическое здоровье, злоупотребление психоактивными веществами и человеческую психологию. Актерская игра Дженнифер Коннелли и Джареда Лето также помогли фильму стать культовым.

"Игры разума"

За роль в картине "Игры разума" Дженнифер Коннелли получила премию "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус". Неудивительно, ведь фильм впоследствии стал культовым.

Картина рассказывает захватывающую и трагическую историю Джона Нэша, математического гения, который начинает страдать от тяжелой психической травмы, что ставит под угрозу как его профессиональную, так и личную жизнь. Сюжет следует за героем и прогрессированием его болезни, в конечном итоге достигая высшей точки в сокрушительном диагнозе шизофрении профессора.

"Игры разума" полюбились всему миру благодаря шикарной актерской игре. И это заслуга не только талантливой игре Рассела Кроу в главной роле, но и актеров второго плана, Дженнифер Коннелли, Пола Беттани и Эда Харриса. Все они воплощают эту историю в жизнь, превращая ее в что-то личное и сложное.

Кровавый бриллиант

«Кровавый алмаз» режиссера Эдварда Цвика — это великая военная драма, рассказывающая о маловероятном союзе между местным рыбаком Ванди и профессиональным контрабандистом Дэнни, которые работают вместе, чтобы найти семью Ванди и добыть бесценный алмаз для Дэнни.