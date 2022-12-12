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1 час назад

Лучшие фильмы с оскароносной красавицей Дженнифер Коннелли

Диана Товсепова

Голливудской актрисе Дженнифер Коннелли 12 декабря исполняется 53 года. За свою многолетнюю карьеру Дженнифер получила и мировую славу, и любовь зрителей и самые громкие награды в мире кино. "Рамблер" расскажет о картинах, которые сделали Коннелли звездой.

Лучшие фильмы с оскароносной красавицей Дженнифер Коннелли
Фото: Кадр из фильма "Игры разума"Кадр из фильма "Игры разума"

Реквием по мечте (2000)

Кадр из фильма "Реквием по мечте"

«Реквием по мечте» до сих пор считается одним из лучших фильмов Даррена Аронофски , что говорит о том, насколько эта история вне времени. В фильме рассказывается о девушке, которая пристрастилась к таблеткам для похудения и в результате страдает серьезным психическим расстройством.

Фильм использует чрезвычайно уникальный подход к сюжету, исследуя такие темы, как психическое здоровье, злоупотребление психоактивными веществами и человеческую психологию. Актерская игра Дженнифер Коннелли и Джареда Лето также помогли фильму стать культовым.

"Игры разума"

Кадр из фильма "Игры разума"

За роль в картине "Игры разума" Дженнифер Коннелли получила премию "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус". Неудивительно, ведь фильм впоследствии стал культовым.

Картина рассказывает захватывающую и трагическую историю Джона Нэша, математического гения, который начинает страдать от тяжелой психической травмы, что ставит под угрозу как его профессиональную, так и личную жизнь. Сюжет следует за героем и прогрессированием его болезни, в конечном итоге достигая высшей точки в сокрушительном диагнозе шизофрении профессора.

"Игры разума" полюбились всему миру благодаря шикарной актерской игре. И это заслуга не только талантливой игре Рассела Кроу в главной роле, но и актеров второго плана, Дженнифер Коннелли, Пола Беттани и Эда Харриса. Все они воплощают эту историю в жизнь, превращая ее в что-то личное и сложное.

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Кровавый бриллиант

Кадр из фильма "Кровавый алмаз"

«Кровавый алмаз» режиссера Эдварда Цвика — это великая военная драма, рассказывающая о маловероятном союзе между местным рыбаком Ванди и профессиональным контрабандистом Дэнни, которые работают вместе, чтобы найти семью Ванди и добыть бесценный алмаз для Дэнни.

В фильме представлены две невероятные роли Леонардо ДиКаприо и Джимона Хонсу, которые очень интересно и убедительно дополняют персонажей друг друга. Коннелли играет американскую журналистку, которая присоединяется к их дикому приключению в поисках сенсации для карьеры.

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