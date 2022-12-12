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1 час назад

Эмили Блант рассказала о прозвище от Тома Круза на съемках «Грани будущего»

Lenta.ru

Актриса Эмили Блант рассказала, как ее коллега Том Круз назвал ее слабачкой. Об этом пишет Independent.

Блант рассказала о прозвище от Круза на съемках «Грани будущего»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам актрисы, Круз дал ей прозвище, когда она расплакалась перед ним во время съемок фильма «Грань будущего» (2014). Блант призналась, что ей было тяжело сниматься в неудобном роботизированном костюме, а Круз не знал, что делать, когда увидел ее в слезах.

«Он просто смотрел на меня. И я говорю: "Том, я не знаю, как я переживу эту съемку", — а потом я заплакала. Я сказала, что нервничаю. Он долго смотрел на меня, не зная, что делать, а потом сказал: "Перестань. Не будь слабачкой. Хорошо?"».

Актеры,Грань будущего,Эмили Блант,Том Круз,
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