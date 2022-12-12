Блант рассказала о прозвище от Круза на съемках «Грани будущего»

«Он просто смотрел на меня. И я говорю: "Том, я не знаю, как я переживу эту съемку", — а потом я заплакала. Я сказала, что нервничаю. Он долго смотрел на меня, не зная, что делать, а потом сказал: "Перестань. Не будь слабачкой. Хорошо?"».