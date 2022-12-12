Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
5 часов назад

Две самые сексуальные актрисы по мнению соцсетей: США против Италии

Диана Товсепова

Кого бы вы назвали самой обольстительной актрисой в мире? Многие скажут, что звание определенно должно достаться Анджелине Джоли, кто-то вспомнит Шарлиз Терон, Мерилин Монро или, например, Галь Гадот. Однако, на самом деле, большинство зрителей отдает пальму первенства другим красавицам-актрисам.

1/7 Британская актриса Элизабет Херли и сейчас, в 57 лет, пользуется восхищением поклонников. Во времена расцвета ее карьеры она выглядела еще краше.
Фото: Кадр из фильма "Ослепленный желаниями"
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/7 Мишель Пфайффер, которой сейчас 64 года, в молодые годы очаровывала миллионы зрителей. Сейчас она оказалось в списке самых обольстительных красавиц мира.
Фото: Кадр из фильма
3/7 На втором месте оказалась актриса, чье имя считается синонимом грации, обольстительной красоты и женственности. Самая известная итальянка Моника Беллуччи пользуется особым восхищением фанатов.
Фото: Кадр из фильма «Малена»
4/7 58-летняя Моника даже стареет эффектно и, конечно, заслуживает быть среди первых красавиц мира.
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/7 Дженнифер Коннели 54 года, но интерес зрителей к ней еще не угас. Многие считают ее талантливой драматичной актрисой с загадочным взглядом и аристократической внешностью, но как оказалось большинство пользователей соцсетей именно ее считают самой сексуальной актрисой в мире.
Фото: globallookpress.com
6/7 Обладательница премии "Оскар" за лучшую роль второго плана в картине "Игры разума" оказалась первой, обогнав итальянскую красотку Монику Беллуччи всего на два процента.
Фото: Кадр из фильма «Халк»
7/7 С итогом голосования согласны не все, но, очевидно, что обе красавицы заслуживают восхищения.
Фото: globallookpress.com

Так, в Twitter провели массивный опрос, выяснив, кого пользователи соцсетей считают самой сексуальной актрисой всех времен.

Лучшие фильмы с оскароносной красавицей Дженнифер Коннелли

Смотрите подборку "Рамблера", чтобы узнать, чья красота особенно восхищают зрителей.

Актеры,Фото,Шарлиз Терон,Мерилин Монро,Дженнифер Коннелли,Галь Гадот,Анджелина Джоли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители