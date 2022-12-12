Кого бы вы назвали самой обольстительной актрисой в мире? Многие скажут, что звание определенно должно достаться
Анджелине Джоли, кто-то вспомнит Шарлиз Терон, Мерилин Монро или, например, Галь Гадот. Однако, на самом деле, большинство зрителей отдает пальму первенства другим красавицам-актрисам. 1/7 Британская актриса Элизабет Херли и сейчас, в 57 лет, пользуется восхищением поклонников. Во времена расцвета ее карьеры она выглядела еще краше.
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2/7 Мишель Пфайффер, которой сейчас 64 года, в молодые годы очаровывала миллионы зрителей. Сейчас она оказалось в списке самых обольстительных красавиц мира. 3/7 На втором месте оказалась актриса, чье имя считается синонимом грации, обольстительной красоты и женственности. Самая известная итальянка Моника Беллуччи пользуется особым восхищением фанатов. 4/7 58-летняя Моника даже стареет эффектно и, конечно, заслуживает быть среди первых красавиц мира.
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5/7 Дженнифер Коннели 54 года, но интерес зрителей к ней еще не угас. Многие считают ее талантливой драматичной актрисой с загадочным взглядом и аристократической внешностью, но как оказалось большинство пользователей соцсетей именно ее считают самой сексуальной актрисой в мире. 6/7 Обладательница премии "Оскар" за лучшую роль второго плана в картине "Игры разума" оказалась первой, обогнав итальянскую красотку Монику Беллуччи всего на два процента. 7/7 С итогом голосования согласны не все, но, очевидно, что обе красавицы заслуживают восхищения.
Так, в Twitter провели массивный опрос, выяснив, кого пользователи соцсетей считают самой сексуальной актрисой всех времен.
Смотрите подборку "Рамблера", чтобы узнать, чья красота особенно восхищают зрителей.