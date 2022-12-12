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Дженнифер Коннели 54 года, но интерес зрителей к ней еще не угас. Многие считают ее талантливой драматичной актрисой с загадочным взглядом и аристократической внешностью, но как оказалось большинство пользователей соцсетей именно ее считают самой сексуальной актрисой в мире.