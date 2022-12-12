80-летнего Харрисона Форда омолодили для съемок «Индианы Джонса»

Харрисон Форд, несмотря на свой солидный возраст в 80 лет, все же принял участие в съемках пятой части «Индианы Джонса». Форд вернулся к своей роли спустя 14 лет после предыдущего фильма этой истории, сообщает gazeta.ru. Чтобы показать героя Индиану Джонс в прошлом, создатели фильма применили особые
компьютерные технологии и омолодили актера, правда, только на экране.
Такие ухищрения потребовались ради съемок одного из эпизодов, в котором действие происходит между частями «Последний крестовый поход» (вышел в 1989 году) и «Королевство хрустального черепа» (вышел в 2008 году).
Кадры с 80-летним Фордом при помощи компьютерных технологий сопоставили с архивными съемками. По задумке режиссера у зрителя при взгляде на эти обработанные фрагменты должно возникать ощущение, что записи были сняты сорок лет назад.
Основной этап съемок пятой части фильма завершился. Мировая премьера «Индианы Джонс 5» запланирована на июнь 2023 года.