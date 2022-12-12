80-летнего Харрисона Форда омолодили для съемок «Индианы Джонса»

Харрисон Форд, несмотря на свой солидный возраст в 80 лет, все же принял участие в съемках пятой части «Индианы Джонса». Форд вернулся к своей роли спустя 14 лет после предыдущего фильма этой истории, сообщает gazeta.ru. Чтобы показать героя Индиану Джонс в прошлом, создатели фильма применили особые

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

компьютерные технологии и омолодили актера, правда, только на экране.

Такие ухищрения потребовались ради съемок одного из эпизодов, в котором действие происходит между частями «Последний крестовый поход» (вышел в 1989 году) и «Королевство хрустального черепа» (вышел в 2008 году).

Кадры с 80-летним Фордом при помощи компьютерных технологий сопоставили с архивными съемками. По задумке режиссера у зрителя при взгляде на эти обработанные фрагменты должно возникать ощущение, что записи были сняты сорок лет назад.