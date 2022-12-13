Главный кошмар Сары Джессики Паркер стал реальностью

Главную героиню сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу знает весь мир, как и актрису сыгравшую эту роль. Но мало кто знает, что Сару Джессику Паркер было крайне сложно уговорить сниматься в этом проекте.

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Каждый актер боится стать заложником одной роли или образа. Не была исключением и Сара Джессика Паркер. Когда сериал о четырех подругах из большого города был только на этапе создания, актриса не горела желанием принимать в нем участие.

Сняться в пилотной серии Сару уговорили благодаря интересному сценарию, а вот продолжать работу над проектом ей очень не хотелось, так что продюсерам пришлось приложить немало усилий. Но Паркер была не заинтересована ни в роли, ни в сериале. Тогда еще не настал звездный час многосерийных проектов и съемки в сериалах многие артисты воспринимали как нечто не заслуживающее их внимания. То ли дело полный метр.

«Сара Джессика сомневалась, сниматься ли в пилотной серии, потому что ей вообще не очень хотелось играть в сериалах. Она боялась, что будет слишком привязана к одной и той же работе, а ей нравилось менять роли», — цитируют коллегу актрисы Сета Радетски интернет-издания.

Сару Джессику уговаривали долго, но она была непреклонна и даже заявила, что согласна сниматься в трех любых других проектах HBO бесплатно, если ее освободят от контракта. В итоге «Секс в большом городе» принес актрисе славу, деньги и четыре «Золотых глобуса».

Помимо многолетних съемок в сериале создатели проекта выпустили несколько полнометражных фильмов и запустили новый проект, решив и дальше показывать зрителям как складывается жизнь нью-йоркских подруг.