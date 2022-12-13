Визерис из «Дома Дракона» импровизировал в последней сцене

«В самом конце, когда он умирает, у меня возникла идея, что перед тем, как он покинет этот мир, он видит Эймму. Он снова вместе с ней. Я протянул руку, словно касаясь ее лица, и сказал: "Моя любовь". И они [продюсеры] оставили эту строчку», — вспомнил артист свою последнюю сцену.