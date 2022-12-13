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3 часа назад

Визерис из «Дома Дракона» придумал ключевую строчку в предсмертном монологе

Lenta.ru

Британский актер Пэдди Консидайн, известный по роли короля Визериса в сериале «Дом Дракона», рассказал, что придумал ключевую строчку в своем предсмертном монологе. Его слова передает ScreenRant.

Визерис из «Дома Дракона» импровизировал в последней сцене
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Консидайн признался, что фраза «моя любовь», произнесенная на смертном одре, была его импровизацией. В сериале герой обращается с этими словами к своей супруге Алисенте. Как рассказал Консидайн, на самом деле его персонаж адресовал эту фразу своей первой жене Эймме.

«В самом конце, когда он умирает, у меня возникла идея, что перед тем, как он покинет этот мир, он видит Эймму. Он снова вместе с ней. Я протянул руку, словно касаясь ее лица, и сказал: "Моя любовь". И они [продюсеры] оставили эту строчку», — вспомнил артист свою последнюю сцену.

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