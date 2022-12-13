Стоянов объяснил "жесткое" отношение к Калюжному на съемках

«Я ему сразу объяснил, мол, Глеб, ты меня не бойся, но я буду с тобой очень жесткий. Потому что любовь деда Славы к его герою такая грубоватая и спрятанная, такая дедовская. Тут и подзатыльник, и слово грубое, и все время он над ним подтрунивает. Говоря сегодняшним языком, опускает его», — отметил Стоянов.