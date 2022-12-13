Стоянов объяснил "жесткое" отношение к Калюжному на съемках

Актер Юрий Стоянов в беседе с ТАСС рассказал, что «жестко» относился к своему партнеру по съемкам сериала «Вампиры средней полосы» Глебу Калюжному, чтобы избежать наигрывания в кадре.
«Я ему сразу объяснил, мол, Глеб, ты меня не бойся, но я буду с тобой очень жесткий. Потому что любовь деда Славы к его герою такая грубоватая и спрятанная, такая дедовская. Тут и подзатыльник, и слово грубое, и все время он над ним подтрунивает. Говоря сегодняшним языком, опускает его», — отметил Стоянов.
Артист убежден, что «сюсюканье» с Калюжным за кадром приведет к диссонансу в отношениях их героев. По мнению Стоянова, благодаря жесткой манере общения вне съемок их персонажи в сериале получились очень живыми. Вместе с этим Стоянов заверил, что будет продолжать «протежировать» молодого коллегу.