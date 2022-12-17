"Называли коммунякой и русской шпионкой": чего вы не знали о Милле Йовович

Если вы слышали, как известная голливудская актриса Милла Йовович говорит по-русски, скорее всего вы были очень удивлены. Очаровательный акцент Миллы нравится и русскоговорящим, и всем остальным фанатам актрисы. Сегодня, 17 декабря Милле исполняется 47 лет. "Рамблер" расскажет неизвестные факты о голливудской актрисе, которую очень любят в России.

Фото: Соцсети Соцсети

- Милика Богдановна Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве в семье сербского врача Богдана Йововича и российской актрисы Галины Логиновой.

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- Семья Йовович переехала в Калифорнию, когда ей было пять лет. Она закончила свое образование в «Excelsior High School» в Лос-Анджелесе.

- В Лос-Анджелесе Галина Йовович, пыталась устроиться на актерскую работу, но не добилась успеха из-за языкового барьера и в конце концов начала убирать дома, чтобы заработать деньги. позже и отец, и мать Милы убирались и готовили у режиссера Брайана Де Пальмы.

- Отец Миллы был осужден за участие в незаконной операции по медицинскому страхованию; в 1994 году он был приговорен к 20 годам лишения свободы, но был освобожден в 1999 году, отсидев пять лет. По словам Йовович, «Тюрьма пошла ему на пользу. Он стал намного лучше. Это дало ему возможность остановиться и подумать».

Мила и русские корни

- Сама Милла заговорила на английском спустя три месяца учебы в местной школе. Однако, в школе одноклассники дразнили ее за то, что она из Советского Союза: «Меня называли коммунякой и русской шпионкой. Меня никогда, никогда, никогда не принимали в толпе».

- Королева боевых искусств Милла занимается кунг-фу, у-шу, тхэквондо и бразильским джиу-джитсу. Помимо английского, она свободно говорит по-французски и по-русски. Подписи к фото в своих соцсетях Милла пишет и на английском, и на русском языках.

- Она упомянула о той роли, которую русская культура сыграла в ее жизни, когда заявила в 2005 году:

«У меня русская мать, она была известной актрисой в СССР (Галина Логинова). И первые книги, которые я прочитала, были на русском языке. Я выросла в атмосфере русской классической театральной школы. Искусство, построенное по системе Станиславского, – это самое реалистическое искусство. И современный кинематограф стоит на том же принципе. Русский человек хочет найти правду. Это основа русской культуры. Я никогда этого не забуду, тем более что у меня русские корни».

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- Под домашними фотографиями Миллы в соцсетях фанаты часто замечают, что актриса на самом деле очень похожа на простую добрую русскую женщину, хорошую мать и хозяйку.

- Дети Миллы активно учат русский язык, читают русские сказки. и поют песни. Старшая дочь Милы говорит на русском практически без акцента и даже пишет свою книгу на русском.

Путь к славе

- В 12 лет Йовович бросила седьмой класс, чтобы сосредоточиться на модельном бизнесе, которым она начала заниматься в девять лет. Среди первых работ, было сотрудничество с известным косметическим брендом «Revlon». Съемка тогда проводилась культовым фотографом Ричардом Аведоном.

- В возрасте 11 лет она впервые снялась для обложки итальянского журнала Lei. С тех пор она появилась на обложках более 100 журналов, включая все основные модные журналы США. Она участвовала в рекламных кампаниях Banana Republic, Christian Dior, Damiani, Donna Karan, Gap, Versace, Calvin Klein, DKNY, Coach, Giorgio Armani, H&M и Revlon. С 1998 года Йовович является «международной представительницей» косметики L'Oréal.

- Она дебютировала в кино в 1988 году, когда сыграла Саманту Делонгпре в фильме под названием «Слияние двух лун». В возрасте 15 лет она сыграла главную роль в фильме «Возвращение в Голубую лагуну», вышедшем на экраны в 1991 году.

Также она сыграла небольшие, но запоминающиеся роли во многих фильмах.

- Как певица и автор песен, она выпустила свой дебютный альбом «Божественная комедия» (1994), когда ей было всего 18 лет.

Она сделала небольшой перерыв в актерстве, чтобы сосредоточиться на своей музыкальной карьере.

Она вернулась на большой экран в 1997 году, сыграв главную роль в научно-фантастическом фильме Люка Бессона «Пятый элемент», где она появилась вместе с Брюсом Уиллисом и Гэри Олдманом. Она сыграла рыжеволосую Лилу, генетически модифицированную женщину со сверхъестественными способностями.

- В период с 2003 по 2008 год она вместе с Кармен Хоук работала над созданием линии женской одежды Jovovich-Hawk, которая была хорошо принята миром моды.

- Знаменитой актрисе пришлось сниматься для сцены в «Обители зла: Апокалипсис», где она должна была оставаться одна в маленьком танке. Будучи страдающей клаустрофобией, она сказала, что съемка сцены была самым страшным опытом в ее жизни.

- Она также является членом многочисленных благотворительных групп, в том числе «Фонда исследований СПИДа» и «Фонда исследований рака яичников».

Личная жизнь

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Мила была замужем трижды. Ее первый брак был заключен с актером Шоном Эндрюсом в 1992 году. Этот брак распался через два месяца. Вторым мужем Милы стал Люк Бессон в 1997 году; пара развелась два года спустя.