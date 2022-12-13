Автор «Ходячего замка» выпустит новый мультфильм

Летом следующего года в прокат выйдет новый полнометражный мультфильм японского аниматора Хаяо Миядзаки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Toho.

Премьера новой анимационной киноленты под названием «Как поживаете?» состоится 14 июля 2023 года. Мультфильм был снят по одноименной книге японского писателя Есино Гэндзабуро, опубликованной в 1937 году.

Напомним, что в 2013 году Миядзаки заявил о завершении карьеры. Но в 2017 он вернулся к работе ради создания «Как поживаете?». В числе его других популярных работ «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок».

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