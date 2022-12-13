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2 часа назад

Автор «Ходячего замка» Хаяо Миядзаки выпустит новый мультфильм

Катерина Саломе

Летом следующего года в прокат выйдет новый полнометражный мультфильм японского аниматора Хаяо Миядзаки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Toho.

Автор «Ходячего замка» выпустит новый мультфильм
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Премьера новой анимационной киноленты под названием «Как поживаете?» состоится 14 июля 2023 года. Мультфильм был снят по одноименной книге японского писателя Есино Гэндзабуро, опубликованной в 1937 году.

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Напомним, что в 2013 году Миядзаки заявил о завершении карьеры. Но в 2017 он вернулся к работе ради создания «Как поживаете?». В числе его других популярных работ «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок».

Ранее мы писали о том, что по мотивам мультфильма "Бэмби" снимут хоррор.

Актеры,Хаяо Миядзаки,
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