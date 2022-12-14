Шахназаров заявил, что интерес к русской культуре неиссякаем

Российский режиссер, сценарист, кинопродюсер, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что количество просмотров фильмов из коллекции «Мосфильма» в YouTube растет во всем мире. Об этом он сообщил ТАСС.
Как рассказал режиссер, количество просмотров фильмов из коллекции «Мосфильма» на зарубежном видеохостинге значительно возросло.
Он отметил, что эти фильмы приносят 50 млн просмотров ежемесячно и их смотрят во всем мире.
«Этот показатель верный, потому что реальный — это массовый зритель. И этот показатель не только не упал, а вырос, поэтому отменить нашу культуру невозможно, потому что интерес к ней не иссякает», — сказал Шахназаров.
Около 20% всех просмотров приходятся на Украину, подчеркнул он.
По его словам, исключение русской культуры нанесет ущерб мировой культуре, потому что она является ее большой и неотъемлемой частью.
«Если забираешь что-то, то образуется черная дыра», — добавил кинопродюсер.
Ранее сообщалось, что уровень падения сборов российских кинотеатров составил 56–70%.