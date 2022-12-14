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50 минут назад

Режиссер Карен Шахназаров заявил, что интерес к русской культуре неиссякаем

Газета.Ru

Российский режиссер, сценарист, кинопродюсер, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что количество просмотров фильмов из коллекции «Мосфильма» в YouTube растет во всем мире. Об этом он сообщил ТАСС.

Шахназаров заявил, что интерес к русской культуре неиссякаем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказал режиссер, количество просмотров фильмов из коллекции «Мосфильма» на зарубежном видеохостинге значительно возросло.

Он отметил, что эти фильмы приносят 50 млн просмотров ежемесячно и их смотрят во всем мире.

«Этот показатель верный, потому что реальный — это массовый зритель. И этот показатель не только не упал, а вырос, поэтому отменить нашу культуру невозможно, потому что интерес к ней не иссякает», — сказал Шахназаров.

Около 20% всех просмотров приходятся на Украину, подчеркнул он.

По его словам, исключение русской культуры нанесет ущерб мировой культуре, потому что она является ее большой и неотъемлемой частью.

«Если забираешь что-то, то образуется черная дыра», — добавил кинопродюсер.

Ранее сообщалось, что уровень падения сборов российских кинотеатров составил 56–70%.

Актеры,Карен Шахназаров,
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