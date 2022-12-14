Михайловский предсказал свою смерть в фильме «Вам и не снилось…»

Мелодрама «Вам и не снилось…» вышла в свет в 1980 году. Исполнителю главной роли Никите Михайловскому пророчили большое будущее, но все оказалось печальнее.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Михайловского не стало в 27 лет – он скончался из-за лейкоза в лондонской клинике», – пишет «Киноафиша».

В конце 1980-х актер начал буквально падать от усталости. Не помогали ни лекарства, ни отдых. В 1990 году ему поставили диагноз – лейкоз.

Сегодня при просмотре «Вам и не снилось…» может стать жутко от слов, которые произносит герой Михайловского: «Тебе не надо умирать, для такого случая есть я». Никто и не предполагал, насколько фраза станет пророческой.