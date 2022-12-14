Звезда «Вампиров средней полосы» рассказал о съемках в мистическом проекте

Вот и стартовало продолжение сериала о клане смоленских вампиров. Накануне второго сезона Дмитрий Чеботарев, сыгравший роль Сергея Барановского, возлюбленного графини Ольги, поделился впечатлениями от съемок и планами на предстоящие зимние праздники.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Актер сообщил ведущим драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио», что зрителей ждут 8 новых серий любимой детективно-мистической истории. Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Лысенков, Дмитрий Чеботарев — актеры из первого сезона вновь вернулись к своим ролям. Не изменилось и место действия — Смоленск.

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«Все продолжается там же», — отметил Дмитрий. — «Просто начинают закручиваться интриги. Любое действие вызывает противодействие. Одна из интриг связана с моим персонажем Сергеем Барановским — его возлюбленная графиня Ольга еще в конце первого сезона чуть-чуть забеременела…»

Весь первый сезон, по словам актера, он провел или в качестве еды, или в горизонтальном положении. В продолжении сериала его персонаж по-прежнему в тонусе и в центре событий.

«Жив, здоров и такой же орел!», — похвастался актер. — «Там такие серии есть во втором сезоне, даже рок-концерт!»

Во втором сезоне Сергей Барановский все-таки вышел на сцену и сверкнул накачанным прессом, как настоящая рок-звезда. Правда, обманываться поклонникам актера на этот счет не стоит. Впечатляющий пресс — всего лишь графика, честно признался Дмитрий. Опроверг Чеботарев и заявление Юрия Стоянова о том, что он не гримируется под вампира, только волосы зачесывает вперед — и сразу на съемочную площадку.

«Это немножечко кокетство, конечно. У него же там ногти, зубы, еще что-то. Но делается это все быстро — на обед сняли и снова надели», — заявил актер.

По словам Дмитрий Чеботарева, лично ему фильм зашел. Продолжение сюжета, экспозиция новых персонажей — все получилось внятным и интересным. А вскоре после премьеры, 15 декабря, у него еще одно важное событие — день рождения. Артисту исполнится 36 лет.

«Пока нет никаких планов. Всегда отношусь к празднованию дня рождения очень халатно. Как-то так повелось. И всегда это дома происходит — домашние посиделки», — рассказал Дмитрий.

Новый год — другое дело, из-за маленькой дочки к этому празднику артист подходит со всей серьезностью. Елку у себя дома он давно нарядил и сюрприз для малышки приготовил.

«Елка у нас своя — искусственная, двухметровая. Дочь уже с начала ноября начала спрашивать: «Где елка? Я готова. Платье есть». Она нетерпеливый человек. А если елка стоит, то под ней обязательно должно что-то материализоваться, какие-то подарки», — поделился Дмитрий Чеботарев.