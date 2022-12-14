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1 час назад

Скарлетт Йоханссон заявила, что ее "готовили" к провокационным ролям в начале актерской карьеры

Газета.Ru

Скарлетт Йоханссон заявила, что бывшие менеджеры «готовили» ее к тому, чтобы актриса брала на себя провокационные роли в начале актерской карьеры. Слова звезды цитирует Page Six.

Йоханссон заявила, что ее "готовили" к провокационным ролям
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Молодые девушки действительно объективированы, и это факт. Теперь, очевидно, женщины действительно могут быть более свободными», — поделилась артистка. Как объяснила Йоханссон, она «застряла» в типаже, который ей «навязали» продюсеры.

«Я играла объект вожделения и вдруг оказалась загнанной в угол, я не могла выбраться из этого», — вспоминает актриса. Она заявила, что быстро поняла, что выбор ролей, основанных на внешности, имеет короткий жизненный цикл.

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