Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
43 минуты назад

Режиссер «Чудо-женщины» прокомментировала приостановку работы над фильмом

Lenta.ruиещё 1

Американский режиссер Пэтти Дженкинс прокомментировала новости о приостановке работы над фильмом «Чудо-женщина 3». Ее слова передает ScreenRant.

Режиссер «Чудо-женщины» прокомментировала приостановку работы над фильмом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дженкинс отметила, что не уходила из проекта. «Я никогда не покидала проект. Я всегда была открыта для обсуждения различных вопросов. В моем понимании, я ничего не могла сделать для продвижения [этого проекта]. Очевидно, что студия DC сейчас занята своими реформами, поэтому принимать какие-либо решения тяжело», — заявила кинематограф в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что в Warner Bros. приостановили работу над фильмом «Чудо-женщина 3». Отмечалось, что режиссер картины Пэтти Дженкинс представила руководству DC вариант третьей «Чудо-женщины», однако на студии одобрять его не стали. Подобное решение объяснили тем, что концепт нового фильма не согласуется с грядущими планами новых руководителей DC Studios Джеймса Ганна и Питера Сафрана относительно вселенной DC. Уточняется, что компания отказалась продвигать этот проект в Warner Bros.

Позже Ганн подтвердил закрытие некоторых проектов студии, но не пояснил, о каких из них идет речь.

Актеры,Чудо-женщина,Пэтти Дженкинс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители