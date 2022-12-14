Кристофер Нолан назвал величайших актеров всех времен

С тех пор, как я впервые встретил его, я всегда знал: сколько бы лет ни прошло, Киллиан — один из величайших актёров не только своего поколения, но и всех времён. Я ждал проекта, и я знаю, что он тоже ждал, где он сыграет главную роль в моём фильме, где я мог бы положить самый большой кинематографический груз на его плечи и наблюдать, как он несёт это бремя. Это был такой волнительный момент — иметь возможность позвонить Киллиану и сказать: «Это тот самый фильм».