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1 час назад

Кристофер Нолан назвал величайших актеров всех времен

Чемпионат.comиещё 1

Кристофер Нолан продолжает делиться своими впечатлениями о съёмках «Оппенгеймера» — новой картины режиссёра про физика Роберта Оппенгеймера, которого называют «отцом ядерной бомбы». В ленте сыграют настоящие звёзды кинематографа: Гари Олдман, Мэтт Деймон, Эмили Блант и другие голливудские актёры.

Кристофер Нолан назвал величайших актеров всех времен
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Но главной звездой на площадке стал Киллиан Мёрфи, которого Нолан называет величайшим актёром всех времён.

С тех пор, как я впервые встретил его, я всегда знал: сколько бы лет ни прошло, Киллиан — один из величайших актёров не только своего поколения, но и всех времён. Я ждал проекта, и я знаю, что он тоже ждал, где он сыграет главную роль в моём фильме, где я мог бы положить самый большой кинематографический груз на его плечи и наблюдать, как он несёт это бремя. Это был такой волнительный момент — иметь возможность позвонить Киллиану и сказать: «Это тот самый фильм».

Похвалы от Нолана удостоился и Роберт Дауни-младший. Его постановщик также считает одним из величайших актёров в истории кинематографа.

Мы все знаем, что Роберт Дауни-младший — одна из величайших кинозвёзд современности. Очень легко забыть о том, что также он — один из величайших актёров всех времен. Наблюдать, как он перевоплощается и таким образом полностью растворяется в своём персонаже, было просто невероятным напоминанием о том, какой он потрясающий актёр.

Премьера «Оппенгеймера» намечена на 21 июля 2023 года.

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