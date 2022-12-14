Джейсон Момоа снимется в фильме "Каникулы киллеров"

Актеры Джон Сина и Джейсон Момоа подписали контракты о съемках в комедийном боевике "Каникулы киллеров". Об этом сообщает Deadline.
Пока подробности о сюжете фильма не разглашаются. Известно, что сценарий написали Марк и Брайан Ганн. Джон Рикард и Питер Сафран станут продюсерами картины.
Стоит отметить, что оба актера уже работали со студией Warner Bros. Сина сыграл супергероя по имени Миротворец в "Отряде самоубийц" и в одноименном сериале, а Момоа играл Аквамена.
Ранее сообщалось, что Херд в "Аквамене" заменит другая актриса.