Джейсон Момоа снимется в фильме "Каникулы киллеров"

Актеры Джон Сина и Джейсон Момоа подписали контракты о съемках в комедийном боевике "Каникулы киллеров". Об этом сообщает Deadline.

Фото: Кадр из фильма "Аквамен" Кадр из фильма "Аквамен"

Пока подробности о сюжете фильма не разглашаются. Известно, что сценарий написали Марк и Брайан Ганн. Джон Рикард и Питер Сафран станут продюсерами картины.

Стоит отметить, что оба актера уже работали со студией Warner Bros. Сина сыграл супергероя по имени Миротворец в "Отряде самоубийц" и в одноименном сериале, а Момоа играл Аквамена.