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1 час назад

Джейсон Момоа снимется в фильме "Каникулы киллеров"

Мария Каткова

Актеры Джон Сина и Джейсон Момоа подписали контракты о съемках в комедийном боевике "Каникулы киллеров". Об этом сообщает Deadline.

Джейсон Момоа снимется в фильме "Каникулы киллеров"
Фото: Кадр из фильма "Аквамен"Кадр из фильма "Аквамен"

Пока подробности о сюжете фильма не разглашаются. Известно, что сценарий написали Марк и Брайан Ганн. Джон Рикард и Питер Сафран станут продюсерами картины.

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Стоит отметить, что оба актера уже работали со студией Warner Bros. Сина сыграл супергероя по имени Миротворец в "Отряде самоубийц" и в одноименном сериале, а Момоа играл Аквамена.

Ранее сообщалось, что Херд в "Аквамене" заменит другая актриса.

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