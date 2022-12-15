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30 минут назад

Джеймс Ганн не готов сделать Бэтмена Роберта Паттинсона главным

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня издание Variety заявило, что Джеймс Ганн планирует сделать Бэтмена в исполнении Роберта Паттинсона частью будущей киновселенной DC. Сегодня же Ганн опроверг эту информацию, назвав её «абсолютной неправдой».

Ганн не готов сделать Бэтмена Паттинсона главным
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

"Мало репортёров, которых я люблю больше, чем Адама (журналист Адам Вари, автор оригинальной статьи на Variety – прим. ред.). Он действительно хороший парень, но в данном случае ему нужен новый источник, так как это совершенно неправда".

В скором времени Джеймс Ганн и его коллега Питер Сафран представят топ-менеджерам Warner Bros. своё видение развития киновселенной DC на 10 лет вперёд. Когда именно пройдёт эта презентация, пока точно неизвестно, но она должна состояться до конца этой недели.

Актеры,Джеймс Ганн,Роберт Паттинсон,
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