Неиссякаемый талант: актер Угольников отмечает юбилей

"Он вызывает чувство гордости у выпускников ГИТИСа, которые видят в нем настоящего профессионала своего дела. Он, как член попечительского совета института, всегда готов прийти на помощь студентам. Никогда не забуду про то, что он учредил свою стипендию, которая оказывается хорошим подспорьем для студентов", — говорит Заславский.