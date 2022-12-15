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2 часа назад

Дмитрий Нагиев рассказал, почему устал быть секс-символом

Слово и Делоиещё 1

Артист и шоумен Дмитрий Нагиев неоднократно входил в список самых сексуальных российских звезд. Правда, сам актер уже устал от статуса секс-символа.

Дмитрий Нагиев рассказал, почему устал быть секс-символом
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ведущий все чаще говорит об усталости и желании взять паузу и отдохнуть. Кроме того, быть секс-символом — тяжкий труд. Нагиеву приходится потеть в спортзале, чтобы сохранить роскошную форму в 55 лет.

«Физически мне достаточно сложно. Ну, во-первых, потому что я пожилой человек, а во-вторых, потому оно само по себе сложно», — откровенно рассказал шоумен в разговоре с Пятым каналом.

По его словам, он склонен к полноте. Каждая съеденная «запрещенка» сказывается на фигуре знаменитости. По этой причине артисту пришлось отказаться от сладостей и соблюдать строгую диету.

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