Дмитрий Нагиев рассказал, почему устал быть секс-символом

Артист и шоумен Дмитрий Нагиев неоднократно входил в список самых сексуальных российских звезд. Правда, сам актер уже устал от статуса секс-символа.

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Ведущий все чаще говорит об усталости и желании взять паузу и отдохнуть. Кроме того, быть секс-символом — тяжкий труд. Нагиеву приходится потеть в спортзале, чтобы сохранить роскошную форму в 55 лет.

«Физически мне достаточно сложно. Ну, во-первых, потому что я пожилой человек, а во-вторых, потому оно само по себе сложно», — откровенно рассказал шоумен в разговоре с Пятым каналом.