Чем занимается актриса фильма "Брат 3"

Наталья Репина - учитель медитации и актриса. В скором времени на большие экраны выйдет фильм Валерия Переверзева "Брат 3" (18+) , в котором Наталья сыграла автобиографичную роль - девушки из будущего. В интервью Наталья поделилась впечатлениями после съёмок в нашумевшем фильме и рассказала о том, как медитации могут помочь снять напряжение и переключиться на иное эмоциональное состояние.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

- Наталья, давайте познакомимся, расскажите немного о себе?

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- Я с детства увлекалась самыми разными занятиями, причём быстро достигала определённого успеха. Этот интерес к жизни со мной до сих пор. Я стараюсь изучать разные области науки и искусства, поэтому я могу быть кем угодно, у меня большой багаж опыта. Я училась на химическом факультете и успела поработать в банке и даже основать собственную фирму. Пока я находилась в поиске своего предназначения, я открыла для себя медитации, и это помогло мне поверить в свои силы. Так появилась моя дизайн-студия, а позже - центр медитации. Постепенно центр вырос в Институт, где мы стали проводить собственные исследования и выступать на конференциях о работе мозга и сознания.

- А как вы попали в индустрию кинематографа?

- В киноиндустрию я попала случайно-неслучайно. На одной большой конференции мне предложили эпизодическую роль на три минуты. Когда мы познакомились с режиссёром, стало ясно, что у нас много общего в мировоззрении и морально-этических ценностях. Валерий Переверзев проникся медитативными технологиями, и мы решили встроить информацию про них в сюжет фильма. Мне добавили сцен в фильме, и моя роль расширилась. На съёмках мне просто требовалось быть собой, потому что сюжет близок к моей реальной жизни.

- Мы все в ожидании скандальной премьеры фильма Валерия Переверзева "Брат 3", в которой вы являетесь исполнительницей одной из главных ролей. Как бы вы могли описать сюжет этой картины своими словами?

- Киноленту не стоит судить только по сюжетной линии, в фильме поднимаются более глубокие темы, раскрывающие смысл нашего существования. Искусство из века в век обучает людей языку души, чтобы они могли правильно считывать ответы в каждом транслируемом предмете, цвете, жесте. Каждая сцена "Брата 3" несёт очень много скрытых смыслов. Моё видение фильма сильно глубже, чем просто сценарий и красивая картинка. Валерий - настоящий художник.

- В фильмы вы играете девушку из будущего. Расскажите о своей героине?

- Мы живём в мире, о котором на самом деле очень мало знаем. Чем больше учёные изучают его, тем больше у них вопросов. Например, до сих пор нет единого мнения о том, что такое пространство. Таких вопросов много, но мы продолжаем жить и эволюционировать. Моя героиня, девушка из будущего, хочет донести до человечества, что у эволюции на нас имеется собственный план, и мы являемся его частью, хотим мы этого или нет.

- В одном из интервью для нашего сайта Валерий Переверзев, режиссёр фильма, поделился, что кинолента получилась достаточно жёсткой, он сам рекомендует её к просмотру зрителям старше двадцати лет. А вы, напротив, говорите о гармонии. Как так? Ваше эмоциональное состояние не пошатнулось после съёмок?

- Я участвую в сценах, где есть любовь как высшее проявление человечности. Кроме того, я много медитирую и обучаю этому людей, поэтому моё состояние устойчивое и стабильное. Когда я на площадке, я сразу настраиваю пространство гармонии, и наступает спокойствие. Это будет передаваться и через экран.

- Случались ли ситуации на съёмочной площадке, которые выбивали вас из равновесия?

- Нет, ни одной. Я вообще была удивлена той атмосфере любви и дружбы, которая царила на съёмочной площадке. Идеально подобранная команда, все верят в то, что делают. Сила искусства и опыт Валерия помогли сформировать идеальные условия для создания фильма.

- Совсем недавно в сети появился женский трейлер фильма "Брат 3". Как вы считаете, стоит ли женщинам смотреть эту киноленту? Какие жизненные уроки они могут из неё извлечь?

- Её стоит посмотреть всем! Кто-то посмотрит не один раз, потому что увидит много подсмыслов, которые в неё заложены. Уроки? Любовь всё победит.

- Давайте поговорим о вашем увлечении медитацией - это было конкурентным преимуществом на съёмочной площадке? Вообще, этот навык может помочь артистам, которым приходится часто перевоплощаться в различных персонажей?

- У человека с рождения развиваются сначала чувственные переживания, затем эмоциональные, затем мыслительные, затем нарабатывается мудрость. Наш мир и мир интертеймента останавливает развитие человека на эмоциональном уровне. Мы слышим песни о переживаниях из-за несчастной любви, смотрим ток-шоу, где нам демонстрируют различные чувства, а эмоциональное поведение рекламируют нам повсюду. Поэтому зачастую человек сначала эмоционирует, а потом уже думает: "Ой, зачем я это сделал?" Медитации помогают быстрее перевести человека на мыслительный уровень. Любому актёру это поможет выдавать любую эмоцию быстро и так же быстро из неё выходить. На съёмках фильма этот навык мне очень пригодился. Мне было легко воспроизводить те или иные состояния и затем быстро из них возвращаться.

- А если опуститься из творческих сфер на бытовой уровень: помогает ли медитация скинуть груз тяжёлого рабочего дня, справиться со стрессом или бессонницей?

- Да, надо разобрать, что такое усталость, и вы поймёте, как её легко убирать. Усталость возникает из-за интенсивной работы мозга в энергозатратном режиме. Мозг работает в диапазоне четырёх волновых частот. Одни волны нам позволяют расслабляться, а другие наоборот, сосредоточиться. Если не научиться между ними переключаться, то организм человека быстро изнашивается, потому что находится в постоянном напряжении. Многие в таких случаях прибегают к алкоголю, но не стоит забывать, что он влияет на состав крови и тормозит мыслительные процессы. Так вот, люди, обученные медитации, умеют варьировать между этими частотами и спать сном младенца, восстанавливая организм после трудового дня.

- Медитация - это слово сегодня на слуху у каждого второго, но не всем понятно, в чём именно заключается сам процесс? Это уход из реальности? Можете ли вы это сформулировать и объяснить простыми словами?

- Медитация - это созерцание самого себя, разговор со своим подсознанием без посредников. Каждый из вас родился с определённой миссией и задачами. Чтобы стать счастливым, вам надо следовать этой цели. В связи с этим проявляется интуиция, доверие к себе, и вы начинаете двигаться по жизни увереннее и быстрее. Медитировать всегда выгоднее, чем не медитировать.

- Как правильно заниматься медитацией? Вокруг неё сейчас столько шума и хайпа, к кому не загляни в социальные сети, все медитируют. Расскажите, существует ли какой-то риск для людей, которые обращаются с этой техникой неумело?

-Да, есть несколько видов медитации, которые могут привести к психическим заболеваниям. Находясь в здоровой медитации, вы пребываете в состоянии сознания, от вас никто не будет требовать принять определённую позу - медитировать можно лёжа, сидя, как удобно, нет привязки к месту, занимайтесь этим хоть в маршрутке. Самое главное, медитация не должна сопровождаться приёмом каких-либо препаратов и ни в коем случае нельзя практиковать те "медитации", после которых вы ничего не помните, с осторожностью нужно относиться к "проводникам" в мир медитации. Однозначное НЕТ - трансам и бессознательным "уходам". Кто и куда вас уведёт? На каком уровне сознания тот человек? Зачастую все рискованные практики - совсем не медитация.

- Наталья, и напоследок, какую интересную и содержательную книгу вы могли бы посоветовать нашим читателям, которая бы ответила на вопрос о том, как достичь духовного равновесия и как научится справляться с негативными эмоциями?