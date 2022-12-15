Скончалась актриса Бронислава Проскурнина

Актриса Бронислава Проскурнина ушла из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщает "Российская газета".

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Проскурнина с 1959 года была замужем за Михаилом Светиным, который скончался в 2015 году.

Актриса родилась в Свердловской области. Она играла в театрах Иркутска, Кемерово, Пензы, Петрозаводска, в Малом драматическом театре.