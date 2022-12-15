Скончалась актриса Бронислава Проскурнина

Актриса Бронислава Проскурнина ушла из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщает "Российская газета".
Проскурнина с 1959 года была замужем за Михаилом Светиным, который скончался в 2015 году.
Актриса родилась в Свердловской области. Она играла в театрах Иркутска, Кемерово, Пензы, Петрозаводска, в Малом драматическом театре.
Среди самых популярных кинопроектов с Проскурниной - "Бесы", "Предел возможного", "Дом", "Не все коту масленица", а также посвященный супругу биографический фильм "Главное, чтобы костюмчик сидел".