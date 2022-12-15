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28 минут назад

Генри Кавилл огорченно сообщил, что больше не сыграет Супермена

Диана Товсепова

Британский актер Генри Кавилл рассказал поклонникам в соцсетях, что не вернется к роли Супермена.

По его словам, у него прошла встреча с режиссером Джеймсом Ганном и продюсером Питером Сафраном, по итогам которой, в качестве Супермена Кавилл на экранах больше не появится.

Актер рассказал, что ситуация для него оказалась трудной, потому как студия ранее объявляла о его возвращении к роли.

Однако новость от создателей картины он принял с пониманием, приняв мысль, что его "очередь носить плащ прошла". Фанатам он заявил, что ценности Супермена все еще существуют и он всегда где-то рядом.

Стало известно, когда начнут снимать третью часть "Дэдпула"

Ранее мы писали о том, что Джейсон Момоа снимется в сериале "Каникулы киллеров".

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