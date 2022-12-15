Ида Галич пострадала на съемках новогоднего шоу

Популярная блогерша стала жертвой спецэффектов на съемках телевизионного шоу. После таких происшествий понимаешь, что завидовать звездам на телеэкране не стоит: за идеальной картинкой суровая правда жизни — съемки могут длиться часами и закончиться глубокой ночью, к тому же не самым приятным образом. «Почему все люди как люди?! — недоумевает Ида в личном блоге в Telegram. — А мне в четыре утра в самом конце съемок прилетела в лицо новогодняя хлопушка?! С Новым годом, б****ь».
Недоразумение произошло с Идой на съемках «Новогодняя Маска + Аватар». Она иронизировала над ситуацией и в Инстаграме (запрещен в РФ) в сторис: «Доби свободен. Доби схлопотал по лицу». В Сети появился снимок Иды из телестудии, когда она была «при полном параде», а кадром «после» девушка поделилась сама. Кажется, у снимков есть все шансы стать еще одним мемом про тяжелый рабочий день.