Ида Галич пострадала на съемках новогоднего шоу

Популярная блогерша стала жертвой спецэффектов на съемках телевизионного шоу. После таких происшествий понимаешь, что завидовать звездам на телеэкране не стоит: за идеальной картинкой суровая правда жизни — съемки могут длиться часами и закончиться глубокой ночью, к тому же не самым приятным образом. «Почему все люди как люди?! — недоумевает Ида в личном блоге в Telegram. — А мне в четыре утра в самом конце съемок прилетела в лицо новогодняя хлопушка?! С Новым годом, б****ь».