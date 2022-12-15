Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
25 минут назад

Ида Галич пострадала на съемках новогоднего шоу

Super.ru

Популярная блогерша стала жертвой спецэффектов на съемках телевизионного шоу. После таких происшествий понимаешь, что завидовать звездам на телеэкране не стоит: за идеальной картинкой суровая правда жизни — съемки могут длиться часами и закончиться глубокой ночью, к тому же не самым приятным образом. «Почему все люди как люди?! — недоумевает Ида в личном блоге в Telegram. — А мне в четыре утра в самом конце съемок прилетела в лицо новогодняя хлопушка?! С Новым годом, б****ь».

Ида Галич пострадала на съемках новогоднего шоу
Фото: Super.ruSuper.ru

Недоразумение произошло с Идой на съемках «Новогодняя Маска + Аватар». Она иронизировала над ситуацией и в Инстаграме (запрещен в РФ) в сторис: «Доби свободен. Доби схлопотал по лицу». В Сети появился снимок Иды из телестудии, когда она была «при полном параде», а кадром «после» девушка поделилась сама. Кажется, у снимков есть все шансы стать еще одним мемом про тяжелый рабочий день.

Актеры,Ида Галич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители