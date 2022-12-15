Умер спец по ролям детективов Стюарт Марголин

Скончался 82-летний американский артист театра, кино и телевидения Стюарт Марголин . Об этом издание Deadline узнало из соцсетей пасынка покойного Макса Мартини. Причину смерти родственники не сообщили.

Стюарт Марголин дважды получил премию "Эмми": в 1979-м и 1980 годах за роль Эвелин" Ангел "Мартин в пятом и шестом сезонах сериала "Досье детектива Рокфорда". За годы творческой деятельности Марголин снялся более чем в ста проектах, среди которых лидировали детективы и шпионские истории: "Секретные материалы", "Частный детектив Магнум" и др.