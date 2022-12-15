Остин Батлер три года не говорил с семьей ради съемок в "Элвисе"

Актер Остин Батлер в беседе с актрисой Жанелль Моне для издания Variety признался, что ради съемок в роли Элвиса Пресли в байопике «Элвис» Базза Лурмана в течение трех лет не общался с семьей.
По словам Батлера, сначала он репетировал, потом уехал на съемки в Австралию. «Были месяцы, когда я вообще ни с кем не разговаривал. А когда делал это, думал только об Элвисе. Все время говорил его голосом», — признался он.
Ранее Остин Батлер признался, что получил роль в «Дюне 2» без кастинга и прослушиваний. Премьера фильма «Дюна: Часть 2» запланирована на 3 ноября 2023 года. В нем к своим ролям вернутся Тимоти Шаламе, Зендея, Хавьер Бардем и другие звезды. Актерский состав пополнят Флоренс Пью, Леа Сейду, Остин Батлер и Кристофер Уокен.