Смита заковали в цепи и потеряли ключи на съемках фильма

Американский актер Уилл Смит рассказал, как во время съемок фильма "Освобождение" Антуана Фукуа продюсеры заковали его в цепи и потеряли от них ключи. Об этом сообщает Independent.
"Итак, они надели на меня ошейник. Потом я стою, и ко мне подходят, чтобы его снять, но ничего не получается". "Он не открывается, мое сердце выпрыгивает, и я думаю: "О нет, нет, нет", — поделился актер.
По словам Смита, в цепях он простоял около 15 минут, пока продюсер бегал в поисках ключей:
"Я говорил себе: "Уилл, не психуй".
Известно, что в киноленте "Освобождение" Уилл смит исполнил роль Питера, который сбежал из рабства. Фильм основан на реальных событиях. Премьера состоялась второго декабря 2022 года.
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