Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
2 часа назад

Уилла Смита заковали в цепи и потеряли ключи на съемках «Освобождения»

Мария Иглина

Американский актер Уилл Смит рассказал, как во время съемок фильма "Освобождение" Антуана Фукуа продюсеры заковали его в цепи и потеряли от них ключи. Об этом сообщает Independent.

Смита заковали в цепи и потеряли ключи на съемках фильма
Фото: Кадр из фильма "Освобождение"Кадр из фильма "Освобождение"

"Итак, они надели на меня ошейник. Потом я стою, и ко мне подходят, чтобы его снять, но ничего не получается". "Он не открывается, мое сердце выпрыгивает, и я думаю: "О нет, нет, нет", — поделился актер.

Генри Кавилл огорченно сообщил, что больше не сыграет Супермена

По словам Смита, в цепях он простоял около 15 минут, пока продюсер бегал в поисках ключей:

"Я говорил себе: "Уилл, не психуй".

Известно, что в киноленте "Освобождение" Уилл смит исполнил роль Питера, который сбежал из рабства. Фильм основан на реальных событиях. Премьера состоялась второго декабря 2022 года.

Ранее были названы лучшие фильмы ужасов 2022 года.

Актеры,Генри Кавилл,Антуан Фукуа,Уилл Смит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители