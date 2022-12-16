Генри Кавилл не вернется к «Ведьмаку»

Вчера стало известно, что Генри Кавилл точно не вернётся к роли Супермена. После этой новости фанаты обрадовались и понадеялись, что актёр теперь сможет снова вернуться к «Ведьмаку», но это не так.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Издание Variety подтвердило, что в четвёртом сезоне «Ведьмака» роль Геральта исполнит Лиам Хемсворт, а Кавилл в сериал больше не вернётся. И это несмотря на все просьбы фанатов и созданные петиции. Честно говоря, обычно они мало что значат.