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1 час назад

4 актрисы, которые во время съемок мастерски скрывали беременность

Мира Маркина

Для большинства популярных актрис беременность – не повод на девять месяцев забыть про карьеру. Напротив, многие артистки даже на поздних сроках продолжают активно сниматься. И, к слову, зрители порой даже не догадываются о том, что звезды в положении.

4 актрисы, которые во время съемок скрывали беременность
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

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Галь Гадот

Кадр из фильма "Чудо-женщина"

Артистке удалось максимально вжиться в образ воинственной амазонки в фильме "Чудо-женщина". За эту работу Гадот заслуживает двойного восхищения хотя бы потому, что она снималась в картине на пятом месяце беременности. В некоторых сценах уже округлившийся живот замаскировали при помощи компьютерной графики, поэтому зрители ни о чем не догадались.

Блейк Лайвли

Кадр из фильма "Отмель"

Будучи беременной, Лайвли снялась в триллере "Отмель", где исполнила роль серферши, которой нужно спастись от акулы. Находясь в положении, Блейк удавалось долгое время проводить в воде и даже стоять на доске. Лайвли потребовала дублера лишь за две недели до окончания съемок.

Лиза Кудроу

Кадр из сериала "Друзья"

Знаменитая актриса, исполнившая роль Фиби в сериале "Друзья", забеременела во время съемок четвертого сезона. Когда создатели ситкома поняли, что долго скрывать беременность Кудроу не выйдет, они пошли на хитрость и решили сделать персонажа Фиби тоже беременной.

Кейт Уинслет

Кадр из фильма "Дивергент"

На съемках "Дивергента" беременность Уинслет уже была заметна невооруженным глазом. Однако художники по костюмам смогли найти решение: они облачали артистку в строгие костюмы, которые сглаживали выступающие линии живота. Но когда и одежда уже не могла скрывать беременность актрисы, на общих планах она прикрывала живот папкой для бумаг.

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