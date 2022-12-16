4 актрисы, которые во время съемок скрывали беременность

Для большинства популярных актрис беременность – не повод на девять месяцев забыть про карьеру. Напротив, многие артистки даже на поздних сроках продолжают активно сниматься. И, к слову, зрители порой даже не догадываются о том, что звезды в положении.

Галь Гадот

Артистке удалось максимально вжиться в образ воинственной амазонки в фильме "Чудо-женщина". За эту работу Гадот заслуживает двойного восхищения хотя бы потому, что она снималась в картине на пятом месяце беременности. В некоторых сценах уже округлившийся живот замаскировали при помощи компьютерной графики, поэтому зрители ни о чем не догадались.

Блейк Лайвли

Будучи беременной, Лайвли снялась в триллере "Отмель", где исполнила роль серферши, которой нужно спастись от акулы. Находясь в положении, Блейк удавалось долгое время проводить в воде и даже стоять на доске. Лайвли потребовала дублера лишь за две недели до окончания съемок.

Лиза Кудроу

Знаменитая актриса, исполнившая роль Фиби в сериале "Друзья", забеременела во время съемок четвертого сезона. Когда создатели ситкома поняли, что долго скрывать беременность Кудроу не выйдет, они пошли на хитрость и решили сделать персонажа Фиби тоже беременной.

Кейт Уинслет