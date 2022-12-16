Тоби Магуайр впервые вывел в свет 16-летнюю дочь

Актер Тоби Магуайр, известный ролью Человека-паука, впервые появился на публике с 16-летней дочерью Руби. Об этом сообщает Daily Mail.

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В минувший четверг, 15 декабря, в Музее Академии киноискусств в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась премьера фильма "Вавилон" режиссера Дэмьена Шазелла. Мероприятие посетил Тоби Магуайр, который не только снялся в картине, но и выступил в качестве исполнительного продюсера. Компанию актеру составила его 16-летняя дочь Руби.

Девушка впервые вышла в свет вместе со своим знаменитым отцом. На ней были красное кожаное пальто с меховым воротником, маленькое черное платье из бархата и ботильоны на шнуровке.