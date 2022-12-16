Звезда «Аватара» признался, как бросил пить

46-летний австралийский актер Сэм Уортингтон уже восемь лет не притрагивается к алкогольным напиткам. Как признался сам артист, проблемы с алкоголем у него начались после ошеломительного успеха картины с его участием «Аватар» в 2009 году.

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Актер уточнил, что мог выпить по пять бокалов шампанского за раз, пока ожидает посадки в самолет, считая это нормой. А после и вовсе стал пить с самого утра.

«Я не нравился себе, алкогольные напитки помогали мне пережить день. Люди не понимали, глядя на меня, что я пьян, хотя чувствовали исходящий от меня запах. Я работал, но, думаю, что не очень хорошо», — вспоминает звезда «Аватара».

Сэм вспомнил, что из-за алкоголя становился раздражительным и эмоционально неустойчивым. Однако он заявил, что в Австралии алкоголизм не считают за проблему.

Но все изменилось, когда его жена Лара поставила ему ультиматум: либо он бросает пить, либо она уходит от него.

«Делай, что хочешь, но смотреть на это я больше не буду», — сказала Лара, которая стала женой актера в 2014 году.