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1 час назад

Звезда "Аватара" признался, кто увел у него роль супергероя

Газета.Ruиещё 1

Звезда "Аватара" Сэм Уортингтон признался, что Райан Рейнольдс увел у него роль супергероя в "Зеленом фонаре" 2011 года, сообщает Just Jared.

Звезда "Аватара" признался, кто увел у него роль супергероя
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам актера, долгое время он был основным кандидатом на главную роль в картине, но на финальной стадии кастингов его обошел Райан Рейнольдс, который в итоге сыграл Зеленого фонаря.

Спустя годы Уортингтон не жалеет о том, что упустил роль в проекте, который был прохладно принят критиками и провалился в мировом прокате.

Звезда "Аватара" признался, что еще на этапе чтения сценария его смутили некоторые сюжетные моменты, которые показались ему нелогичными.

"Например, что у героя есть могущественное кольцо, которое ничто не может превзойти. Но для драматургии куда интересней, если есть что-то, что может оказаться сильнее него, из этого и рождается конфликт. Но в сценарии ничего подобного не было", — рассказал Уортингтон.

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