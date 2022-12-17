Звезда "Аватара" признался, кто увел у него роль супергероя

"Например, что у героя есть могущественное кольцо, которое ничто не может превзойти. Но для драматургии куда интересней, если есть что-то, что может оказаться сильнее него, из этого и рождается конфликт. Но в сценарии ничего подобного не было", — рассказал Уортингтон.