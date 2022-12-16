Сколько заработал Кавилл за камео Супермена в «Черном Адаме»

Британский актер Генри Кавилл наиболее известен зрителям как Супермен. За каждое свое камео в фильмах студии DC в этом образе он получал более 200 тысяч долларов. Об этом пишет ScreenRant.

Фото: Кадр из фильма DC Кадр из фильма DC

В этом году Кавилл появился с эпизодической ролью в киноленте «Флэш», премьера которого запланирована на следующий год. И хотя за свою работу в этом фильме артист получил гонорар в размере 250 тысяч долларов, сцену с ним в итоге вырезали.

Также британский актер предстал в образе супермена в послетитровой сцене фильма «Черный Адам». Его гонорар на этот раз также составил 250 тысяч долларов.

Ранее мы писали о том, что «Супермен» станет героем Второй мировой войны в новом фильме.