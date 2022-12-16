Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
1 час назад

Стал известен гонорар актера Генри Кавилла за камео Супермена в «Черном Адаме»

Катерина Саломе

Британский актер Генри Кавилл наиболее известен зрителям как Супермен. За каждое свое камео в фильмах студии DC в этом образе он получал более 200 тысяч долларов. Об этом пишет ScreenRant.

Сколько заработал Кавилл за камео Супермена в «Черном Адаме»
Фото: Кадр из фильма DCКадр из фильма DC

В этом году Кавилл появился с эпизодической ролью в киноленте «Флэш», премьера которого запланирована на следующий год. И хотя за свою работу в этом фильме артист получил гонорар в размере 250 тысяч долларов, сцену с ним в итоге вырезали.

Лучшие актерские импровизации в фильмах Marvel: видео

Также британский актер предстал в образе супермена в послетитровой сцене фильма «Черный Адам». Его гонорар на этот раз также составил 250 тысяч долларов.

Ранее мы писали о том, что «Супермен» станет героем Второй мировой войны в новом фильме.

Актеры,Супермен,Флэш,Генри Кавилл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители