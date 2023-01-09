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1 час назад

Четыре абсолютно разные актрисы, которых едва различают фанаты

Диана Товсепова

Весь мир знает, что многие путают Киру Найтли и Натали Портман, но кто-то уверен, что актрисы совсем не похожи. В любом случае, Кира пришла в кинематограф будучи просто дублершей Портман, но в итоге выросла в настоящую звезду, которая по популярности ничем не уступает "оригиналу".

1/8 Это четыре абсолютно разные актрисы. Марго Робби, Джейми Пресли, Эмма Маккей и Самара Уивинг. Кто-то считает, что они очень похожи друг на друга, кто-то уверен, что совсем нет, а другие и вовсе не знали, что это все — разные люди.
Фото: globallookpress.com, legion-media.ru
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2/8 Красавицы Марго Робби и Джейми Пресли обе могут похватсаться блистательной улыбкой, голубыми глазами и точеным овалом лица. Вы точно можете их различить?
Фото: globallookpress.com
3/8 45-летняя актриса Джейми Пресли известна по ролям в картинах «Меня зовут Эрл», «Конь БоДжек», «Красавцы», но это не мешает путать ее с тремя другими красотками из нашей подборки.
Фото: legion-media.ru
4/8 На первой фотографии — Марго Робби, а на второй — Эмма Маккей. Только вглядитесь в эти черты!
Фото: Кадры из видео
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5/8 Теперь взгляните на Эмму Маккей с темным цветом волос! Совершенно другой человек... Франко-британская актриса стала известна во всем мире благодаря молодежному сериалу о взрослении "Половое воспитание".
Фото: Кадр из сериала
6/8 Чаще всего всех этих четырех актрис принимают за одну Марго Робби. Именно она обгоняет всех по популярности. 32-летняя актриса родом из Австралии, но покорить Голливуд ей было не сложно.
Фото: legion-media.ru
7/8 Лучшие роли Самары Уивинг: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Голливуд», «Эш против Зловещих мертвецов». Имя белокурой красавицы известно не всему миру, однако она уже появляется в знаковых проектах.
Фото: globallookpress.com
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8/8 26-летняя Эмма Маккей и 30-летняя Самара Уивинг. Девушки вполне могли бы сыграть родных сестер благодаря своему сходству.
Фото: Кадр из сериала «Половое воспитание», кадр из фильма «Билл и Тед»

Среди звезд таких ярких сходств не так уж много, потому что знаменитости становятся узнаваемы именно за счет своей уникальности. Так, мир знает только одну Монику Беллуччи или Анджелину Джоли. Вряд ли женщины, похожие на них, вообще смогли получить свое место в кинематографе.

Но "Рамблер" расскажет об особенном случае — четыре абсолютно разные актрисы, которых путают на экране. И все они безмерно талантливы. Смотрите подборку "Рамблера", чтобы узнать о звездных "близняшках" подробнее.

Актеры,Фото,Кира Найтли,Анджелина Джоли,Натали Портман,Моника Беллуччи,
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