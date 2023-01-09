Весь мир знает, что многие путают Киру Найтли и Натали Портман, но кто-то уверен, что актрисы совсем не похожи. В любом случае, Кира пришла в кинематограф будучи просто дублершей Портман, но в итоге выросла в настоящую звезду, которая по популярности ничем не уступает "оригиналу".

Среди звезд таких ярких сходств не так уж много, потому что знаменитости становятся узнаваемы именно за счет своей уникальности. Так, мир знает только одну Монику Беллуччи или Анджелину Джоли. Вряд ли женщины, похожие на них, вообще смогли получить свое место в кинематографе.