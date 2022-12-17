Дуэйн Джонсон отписался от соцсетей Warner Bros.

Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон отписался от всех соцсетей Warner Bros. Об этом сообщил «Твиттер» Pop Crave. Видимо, звезде «Чёрного Адама» не нравится новый вектор развития киновселенноё DC.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Недавно Генри Кавилл сообщил, что он больше не вернётся к роли Супермена. А из грядущего фильма «Флэш» с Эзрой Миллером вырезали камео Кавилла и Галь Гадот (Чудо-женщина).

Сам Джонсон в «Твиттере» заявил, что никогда и не был подписан на соцсети Warner Bros.

100% неправда. Никогда не следил ни за одним из аккаунтов Warner Bros.