Епифанцев объяснил, чем Москва лучше других российских городов

Владимир Епифанцев в беседе с "Москвич Mag" раскрыл преимущества столицы перед другими городами России.
Актер отметил, что достаточно холодно относится к Москве, но вместе с тем его впечатляют некоторые нюансы этого города:
"Единственное, чем мне нравится Москва, — это тем, что здесь магазины лучше, чем в любых других городах России. Здесь гораздо больше полезных людей и крутых ресторанов. По возможностям и услугам Москву называют городом "диявола". Здесь можно получить все, что ты захочешь, и так же быстро все потерять".
А вот гулять по Москве актер не любит. По его мнению, архитектура города безвкусна:
"Но при этом в Москве я себя чувствую комфортнее, чем где-либо на Земле. Вот так странно получается",
– заключил артист.
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