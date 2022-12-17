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2 часа назад

Популярный актер объяснил, чем Москва лучше других российских городов

Мира Маркина

Владимир Епифанцев в беседе с "Москвич Mag" раскрыл преимущества столицы перед другими городами России.

Епифанцев объяснил, чем Москва лучше других российских городов
Фото: UnsplashUnsplash

В Москве засняли солнечное гало

Актер отметил, что достаточно холодно относится к Москве, но вместе с тем его впечатляют некоторые нюансы этого города:

"Единственное, чем мне нравится Москва, — это тем, что здесь магазины лучше, чем в любых других городах России. Здесь гораздо больше полезных людей и крутых ресторанов. По возможностям и услугам Москву называют городом "диявола". Здесь можно получить все, что ты захочешь, и так же быстро все потерять".

А вот гулять по Москве актер не любит. По его мнению, архитектура города безвкусна:

"Но при этом в Москве я себя чувствую комфортнее, чем где-либо на Земле. Вот так странно получается",

– заключил артист.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что в Москве спасли редкую сову-сипуху.

Актеры,Владимир Епифанцев,
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