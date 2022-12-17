Епифанцев объяснил, чем Москва лучше других российских городов

"Единственное, чем мне нравится Москва, — это тем, что здесь магазины лучше, чем в любых других городах России. Здесь гораздо больше полезных людей и крутых ресторанов. По возможностям и услугам Москву называют городом "диявола". Здесь можно получить все, что ты захочешь, и так же быстро все потерять".