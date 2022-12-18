Как Брэд Питт стал главным секс-символом Голливуда, несмотря на алкоголизм

Брэд Питт — единственный актер, кого журнал People за всю историю своего существования дважды назвал самым сексуальным мужчиной планеты из ныне живущих. Однако за свою карьеру он неоднократно доказывал, что он не просто очередной смазливый красавчик из романтических комедий и мелодрам, а серьезный драматический артист, который на многое готов ради роли. Поклонники любят Питта не только за талант и безусловную харизму, но и за умение признавать свои ошибки. В рамках цикла «Звездные истории» «Лента.ру» рассказала, что актеру пришлось выдержать на пути к славе, о его экстремальной программе тренировок, проблемах с алкоголем и способах собрать себя заново после громкого развода с Анджелиной Джоли.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Друг стриптизерш и зазывала в костюме цыпленка

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Уильяму Брэдли Питту (таково настоящее имя актера) — 59 лет, и за эти годы ему не раз удалось доказать, что он не из тех, кто плывет по течению и ждет, когда удача сама упадет с небес в руки. Чтобы добиться своего, актер готов рисковать и экспериментировать. Он не мечтал служить Мельпомене с детства и в школе увлекался отнюдь не художественной самодеятельностью, а спортом и музыкой. Более того, после окончания старших классов он поступил в университет на факультет журналистики и рекламного дела.

Что занимается не своим делом, Питт понял лишь за две недели до выпуска — и сразу решил круто изменить жизнь. Он не стал получать диплом, выбрал творческий псевдоним и рванул в Лос-Анджелес, чтобы попытаться покорить Голливуд. Впоследствии в одном из интервью на вопрос журналиста, почему он, юноша из благочестивой и религиозной семьи, решил стать именно актером, Брэд ответил, что просто захотел рискнуть, потому что любит кино.

"Я не очарован [своей профессией], я ей одержим — теперь еще больше, чем раньше. Я лучше понимаю, чего на самом деле хочу… Недавно я узнал, что моя мама мечтала стать актрисой. Я понятия не имел об этом. Но вы же сами знаете, я со Среднего Запада, где актерство не считается профессией, не говоря уж о том, что думали об этом в моей семье"

Правда, успех пришел к Брэду далеко не сразу. До того, как стать мегазвездой, секс-символом и героем женских грез, он сменил не одну профессию. Чтобы заработать денег на жизнь в Калифорнии, он сначала подрабатывал чистильщиком бассейнов, грузчиком и зазывалой в одном из ресторанов сети быстрого питания El Pollo.

"Мне пришлось танцевать в костюме цыпленка перед фастфудом для привлечения публики — так я на практике узнал, что такое реклама, которой учился четыре года в университете"

Затем Питт довольно долго был водителем лимузина, на котором доставлял стриптизерш на вечеринки. Одна из танцовщиц и надоумила будущую звезду записаться на актерские курсы, чтобы повысить шансы на получение роли. Он последовал ее совету и даже стал активнее ходить на прослушивания в актерские агентства, но делал это не сам по себе, а за компанию с девушками, с которыми учился на курсах. И его странная стратегия сработала: после многочисленных отказов и эпизодических ролей в телесериалах он все же поймал удачу за хвост.

Секс-символ за 14 минут

В полнометражном кино Питт дебютировал в 1987 году — в фильме «Ничья земля», в котором его, правда, не указали в титрах. После чего ему стали доверять более заметные и даже главные роли в небольших комедиях и мелодрамах, среди которых — «Сокращая класс», «Темная сторона солнца», «Счастливы вместе» и им подобные картины.

«Тем самым» прорывным проектом для актера стала драма «Тельма и Луиза» режиссера Ридли Скотта. В двухчасовом фильме он появился всего на 14 минут, но его герой — обаятельный альфонс и мелкий вор Джей Ди — получился таким ярким, что наутро после премьеры в 1991 году Питт проснулся новым секс-символом Голливуда. Собственно, с тех пор он и пребывает в статусе «красавчика Брэда».

После такого успеха молодого актера засыпали предложениями о работе в фильмах, нацеленных на женскую аудиторию. И в целом, если бы он хотел просто быстро заработать денег, мог бы преспокойно кочевать из одной мелодрамы или романтической комедии в другую и получать за них солидные гонорары. Но Питта такое положение вещей абсолютно не устраивало. Он называл подобные роли «чистенькими и сладенькими, но лишенными внутреннего содержания пирожками ни с чем» и часто от них отказывался в пользу хоть и менее коммерчески выгодных, но гораздо более интересных проектов.

Длинная карьера в кино

Несмотря на то, что в девяностые Брэд сумел выстроить крепкий фундамент для своей дальнейшей карьеры и поработать с именитыми режиссерами, вспоминать этот период жизни он не очень любит.

"В 1990-х я употреблял слишком много дури, ненавидел себя, бегал от знаменитостей, валялся целыми днями на диване и постепенно превращался в пончик"

Среди последних значимых работ артиста значатся киноленты «Ярость», «Игра на понижение», «Лазурный берег», «Путешествие во времени», «Союзники», «К звездам». А в 2019 году в прокат вышла картина Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», за роль второго плана в которой Питт получил «Оскар», второй «Золотой глобус» и еще россыпь наград.

Еще и продюсер

К слову, именно за «12 лет рабства» в 2014 году Питт получил свой первый «Оскар» как продюсер. Еще одна работа его компании, лента «Лунный свет», в 2017 году завоевала три номинации на «Оскар» и стала лучшим фильмом года.

Питт уверен, что главное в его профессии — воплощать на экране истории, которые ему откликаются и которыми будут гордиться его дети. Он хочет показывать им свои фильмы, приговаривая: «Смотрите, это снял ваш папочка!»

В год продюсерская компания Брэда стабильно выпускала несколько проектов для больших и малых экранов, однако в октябре 2022 года он по неизвестной причине решил ее продать.

Сделай себя сам

В Голливуде Питт известен как актер, который ответственно подходит к подготовке к ролям. Чтобы сыграть сумасшедшего в картине «12 обезьян» он, заядлый курильщик, согласился отказаться от вредной привычки, а также больше суток провел в психиатрической больнице. Перед съемками в «Трое» полгода потратил на то, чтобы научиться правильно держать в руках меч. А в «Большом куше» и вовсе стал совершенно не похожим на себя: резко похудел и весь забился татуировками.

Отдельного внимания заслуживают диета и программа тренировок Питта. «Все, что я делаю, — это стараюсь есть правильно во время рабочей недели, а потом устраиваю читмиллы на протяжении всех выходных. Потом убеждаю себя, что нужно вернуться к диете. Ну и, четыре раза в неделю занимаюсь в спортзале», — отшучивается он в ответ на вопросы о его прекрасной физической форме. Однако в этом вопросе он слегка лукавит.

Питт от природы очень худой, ему сложно дается набор мышечной массы и веса, потому для ролей мускулистых героев тренироваться ему приходится много. И если для «Тельмы и Луизы» перед ним стояла задача только подчеркнуть кубики пресса, потому он уповал на генетику и ограничился упражнениями на эту часть тела, то для «Бойцовского клуба» ему пришлось изрядно попотеть. Актер не только добровольно согласился отколоть у себя кусок переднего зуба, но и интенсивно истязал себя в зале на протяжении нескольких месяцев.

В основе программы тренировок Питта лежал четырехдневный сплит: в понедельник проработка грудных мышц, во вторник — спина, в среду — плечи, в четверг — руки. Каждое упражнение ему приходилось выполнять по технике дроп-сетов: три подхода с короткой передышкой между ними, затем 60 секунд отдыха между сетами. В пятницу и субботу актер занимался кардио и один день отдыхал.

Помимо этого, он соблюдал строгую высокобелковую диету: ел шесть раз в день преимущественно мясо, яйца, обезжиренные молочные продукты и пил протеиновые коктейли. Потребление углеводов было сведено к минимуму. Для пищеварения разрешалось есть маленькими порциями овощи и цельнозерновые крупы. В результате во время съемок в «Бойцовском клубе» Брэд при росте 182 сантиметра весил 72 килограмма, а процент подкожного жира у него составлял всего пять процентов.

Похожего режима ему пришлось придерживаться и при подготовке к «Трое». Чтобы добиться рельефного и мускулистого тела, Питт вновь бросил курить и отказался от любимого пива и фастфуда в пользу высокобелковой низкоуглеводной диеты. В течение всего подготовительного и съемочного периода он ел исключительно филе цыпленка или индейки на гриле, коричневый рис, свежие овощи и протеиновые батончики.

В промежутках между четырехразовым питанием он полтора часа в день бегал и два часа фехтовал. Оставшееся время отводилось силовым тренировкам, особое внимание в которых уделялось ногам и рукам, ведь грудь была закрыта доспехами.

Разборчивый сердцеед

Несмотря на славу сердцееда и успех у женщин, Питт оказался довольно разборчив в связях. Если не брать в расчет мимолетные увлечения, длительные отношения его связывали лишь с четырьмя женщинами. И каждая из них — известная актриса.

С юной Джульетт Льюис Брэд познакомился в 1991 году на съемочной площадке фильма «Слишком молода, чтобы умереть». Ему было 26, ей — всего 17. Но разница в возрасте не остановила влюбленных, и работа над проектом ожидаемо закончилась бурным романом. Они были вместе три года, но испытания славой пройти не смогли. После выхода в прокат картины «Мыс страха» о Льюис заговорили как о талантливой и многообещающей актрисе, но бешеный успех Питта после «Тельмы и Луизы» она принять не смогла.

Не в силах справиться с ревностью и амбициями, она постоянно срывалась и устраивала скандалы. В конце концов актеру это надоело, и в 1994 году он ушел. Разрыв Льюис восприняла слишком близко к сердцу, наглоталась таблеток, но в последний момент одумалась и вызвала скорую.

Одинок Питт был недолго. В том же 1994 году на съемках триллера «Семь» он познакомился с Гвинет Пэлтроу и без памяти в нее влюбился. Образованная, утонченная, красивая представительница голливудской элиты казалась ему самим совершенством, и он поспешил сделать ей предложение. Однако мать Гвинет — известная актриса Блайт Даннер — была, мягко говоря, не в восторге от нового избранника дочери.

Она считала Питта недалеким грубияном из провинции, который ходит в вечно мятой одежде, сквернословит и не умеет пользоваться столовыми приборами, о чем не стеснялась сообщать дочери

Гвинет с матерью не спорила, вместо этого просто решила перевоспитать возлюбленного, чтобы он соответствовал высоким стандартам ее семьи. Брэд продержался три года, в течение которых честно читал умные книжки, ходил по арт-галереям, музеям и театрам и учился хорошим манерам.

Но в 1997 году все закончилось. Кто стал инициатором разрыва, бульварной прессе выяснить не удалось. Питт только огрызался при упоминании журналистами Пэлтроу, а она виртуозно уходила от ответа. И только позднее, когда страсти немного улеглись, актриса призналась: «Все рухнуло по моей вине. Я жалею о многих поступках молодости, но Брэд определенно был слишком хорош для меня. Я хороший друг, сестра, дочь и мать, но в том, что касается романтических отношений, я всегда все порчу».

Со своей первой законной женой, Дженнифер Энистон, Питт познакомился в 1998 году на съемках ситкома «Друзья», куда его позвали в качестве приглашенной звезды. После двух лет отношений они сыграли свадьбу и поселились в роскошном доме в Беверли-Хиллз. Актер был абсолютно счастлив, называл Энистон «женщиной его мечты» и даже на время отказался от своих вредных привычек.

"Джен воспринимает меня таким, какой я есть, и не стремится меня переделать. Да, у меня полно заморочек: я обожаю слоняться по дому в пижаме, могу часами смотреть телевизор и порой не переношу ничьего присутствия. Я постоянно ввязываюсь в судебные тяжбы из-за мерзких публикаций. Коллекционирую велосипеды и мотоциклы в конце концов. И Джен все принимает и ни за что меня не корит"

Только вот их семейная идиллия не продлилась долго: Брэд мечтал о детях, а Энистон — о карьере в большом кино. И всего через пять лет они объявили о разводе. Актер пытался списать их расставание на «недиагностируемый дискомфорт» и «непримиримые противоречия», однако благодаря таблоидам всем вокруг было ясно, что все дело в Анджелине Джоли.

«Бренджалина»

Джоли и Питт познакомились на съемках боевика «Мистер и миссис Смит». К тому моменту за актрисой прочно закрепилась слава главной красавицы Голливуда, а по совместительству коварной разлучницы, женщины-вамп и суперстервы. Слухи о служебном романе поползли моментально. Энистон подозревала что-то неладное, но Питт активно отрицал внебрачную связь и заверял, что не собирается уходить от нее.

Однако, как выяснилось в 2022 году, Джоли подобное положение вещей не устраивало, потому она заказала журналистам фото своей романтической прогулки с женатым Питтом — и заранее сообщила им место и время. Появившиеся на первых полосах таблоидов снимки наделали много шума, и актеру ничего не оставалось кроме как объясниться с Энистон и объявить о разводе.

С тех пор Питт и Джоли, хотя и не признавались публично в своих чувствах, уже не скрывались от публики. Официально подтвердили свои отношения актеры только в январе 2006 года, и спустя всего четыре месяца у них родилась дочь Шайло. А через два года на свет появились двойняшки Нокс и Вивьен. Кроме того, Питт официально усыновил троих приемных детей Джоли: Мэддокса, Пакса и Захару.

"Одно из гениальнейших, самых верных решений в жизни — сделать Энджи матерью своих детей. Никогда не думал, что мне так повезет и у меня будет такая семья"

Пара «Бренджалина», как окрестили ее журналисты, считалась самой красивой, популярной, богатой и знаменитой в Голливуде. Несмотря на это, узаконивать свои отношения они не спешили целых восемь лет. Актеры связали себя узами брака только в 2014 году и, по их словам, сделали это только ради детей, но, возможно, таким образом они просто пытались сохранить давшие трещину отношения. Но это не помогло, и в сентябре 2016 года пара подала на развод.

Джоли против Питта

В качестве официальной причины расторжения брака значились пресловутые «непримиримые противоречия», а давать дополнительные комментарии бывшие возлюбленные не торопились. Позднее в прессу просочилась информация, что инициатором развода была Джоли. Решилась на этот шаг она из-за того, что Питт якобы проявлял агрессию к детям и прикладывался к бутылке. Впрочем, первое актер категорически опроверг и сумел доказать свои слова в суде, а со вторым согласился.

Спустя год после начала бракоразводного процесса Брэд дал большое интервью, в котором заявил, что расставание с Джоли — одно из самых травмирующих событий в его жизни, но виноват в этом только он сам.

"Я часто не находил правильных слов и делал совсем не то, что следует. Я должен был давать своим детям больше, ведь они впитывают все, как губка, и постоянно требуют, чтобы их слушали. Но у меня это не очень-то получалось"

Разрыв отношений так сильно подействовал на Питта, что он первое время даже не мог находиться в их общем доме. Чтобы справиться с отчаянием и одиночеством после переезда Джоли и детей из их дома, он шесть недель жил у своего лучшего друга Дэвида Финчера.

Бракоразводный процесс пары после долгих судебных тяжб официально завершился в 2019 году. Бывшим возлюбленным сложнее всего оказалось поделить шестерых детей. На основании обвинений в физическом насилии и агрессии по отношению к ней и детям Джоли требовала единоличной опеки. Однако в 2021 году суд в этом вопросе поставил окончательную точку, когда подтвердил равные права отца и матери на воспитание.

Бой с собственной тенью

По словам актрисы Джулии Робертс, работавшей с Питтом над фильмом «Мексиканец», он — единственный человек в Голливуде, кто остался бы точно таким же, даже если бы у него не было ни славы, ни денег. Сам актер свой творческий опыт оценивает сдержанно, считая себя хорошим артистом, но не великим. Потому, когда он внезапно стал секс-символом и тем, кого называют голливудской звездой, то оказался совершенно не готов к этому, как и к повышенному вниманию к его персоне со стороны прессы и поклонниц.

"Я узнал от тибетских монахов, что три самые страшные вещи, которые могут произойти с человеком, — это красота, слава и богатство. Кажется, я по уши в дерьме!"

Из-за всей этой шумихи Питта накрыло чувство безнадежности и одиночества. По словам актера, он отвык быть наедине с собой, а, когда оставался, ужасно уставал от себя и собственных мыслей. Он всегда находился в напряжении из-за толп папарацци и невозможности без посторонних глаз пойти на свидание с женой или с детьми в парк. В том числе и из-за этого у актера усилились проблемы с алкоголем, курением и травкой.

Вредные привычки стали для Брэда заменой успокоительному и психотерапии, и если с сигаретами и запрещенными веществами он завязал, когда обзавелся семьей и детьми, то алкоголь в разных количествах присутствовал в его жизни всегда. В конечном итоге эта зависимость и стала официальной причиной крушения его последнего брака.

Только после развода с Джоли Брэд осознал, что выпивка превратилась в огромную проблему, на которую он слишком долго закрывал глаза, и так жить он больше не хотел. Он прошел реабилитацию и полгода посещал закрытую мужскую группу анонимных алкоголиков.

"Со времен окончания колледжа не могу вспомнить ни дня, когда бы я не пил и не употреблял косяк. Я пил страшно. Это быстро стало проблемой. У нас [с Джоли] была винодельня, а я обожал вино! Я мог напиться вина, затем залезть под стол и догнаться водкой. О да, я был хорош! Очень рад, что это все в прошлом"

Также после развода актер наконец решил заняться своим ментальным здоровьем и пошел в психотерапию. Это решение далось ему непросто, потому что на Среднем Западе, где он рос, говорить о чувствах и проблемах было признаком слабости. Однако в опустевшем доме Питта стали мучить ночные кошмары, причину появления которых ему помог осознать только психолог. «Я понял, что все это связано со страхами, чувством незащищенности, полного одиночества, травмами детства. Мне тяжело заводить новые знакомства. Люди часто считают меня высокомерным. Но я не такой, я не сноб. Просто я плохо запоминаю лица и имена», — поделился он своим открытием.

Сейчас, помимо терапии, психическое здоровье актер поддерживает при помощи игры на гитаре, занятий керамикой или обустройством дома.