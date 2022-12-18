Актер Азиз Мурадилаев умер на 45-м году жизни

Киргизский и российский актер Азиз Мурадилаев умер 17 декабря от цирроза печени. Ему было 44 года. Об этом сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова в соцсетях.
«Чуда не произошло. Азиз Мурадиллаев покинул этот мир. Последнее желание Азиза было, чтобы его похоронили на Ала-Арчинском кладбище. Обращаюсь к президенту Садыру Жапарову по этому поводу, так как было постановление, что на этом кладбище хоронят только народных», — написала она.
Прощание с артистом пройдет 19 декабря в 10:30 в Кыргызском национальном драматическом театре.
Мурадиллаев много лет страдал от цирроза печени, а осенью 2022 года попал в реанимацию. В начале декабря президент Кыргызстана Садыр Жапаров выделил $42 тыс. на лечение артиста за рубежом.
Актер Азиз Мурадиллае много лет служил в Кыргызском национальном драмтеатре имени Т. Абдумомунова. Он также запомнился ролью Алымбека датки в фильме «Курманджан датка».