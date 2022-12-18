Актер Азиз Мурадилаев умер на 45-м году жизни

«Чуда не произошло. Азиз Мурадиллаев покинул этот мир. Последнее желание Азиза было, чтобы его похоронили на Ала-Арчинском кладбище. Обращаюсь к президенту Садыру Жапарову по этому поводу, так как было постановление, что на этом кладбище хоронят только народных», — написала она.