Актер Дэниэл Крэйг заявил, что Джеймс Бонд не умер

Дэниэл Крэйг не испытал сильных эмоций, когда оставил роль Джеймса Бонда. Во время беседы в подкасте Best of Today на Radio 4 BBC с Мартой Кирни Крэйг отметил, что его персонаж не погиб и он вернется.

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В финале 25-й картины франшизы герой Крэйга остается один на острове, где происходит серьезный взрыв. На вопрос ведущей Кирни, сожалеет ли он, что был вынужден уйти с роли, актер ответил отрицательно.

По словам актера, сняться в пяти фильмах в роли знаменитого шпиона MI 6 было непросто и ему нужно было уйти из франшизы «красиво». Во время беседы Кирни также напомнила, что героя в конце фильма убили. Однако Джеймс Бонд в определенный момент может вернуться, отметил Крэйг.

«На самом деле, он не погиб. Я ушел, но будет правильным сказать в конце ("Не время умирать"), что Бонд вернется, в какой-то момент он должен будет вернуться», — считает актер.