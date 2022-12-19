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1 час назад

Актер Дэниэл Крэйг заявил, что Джеймс Бонд не умер

Слово и Дело

Дэниэл Крэйг не испытал сильных эмоций, когда оставил роль Джеймса Бонда. Во время беседы в подкасте Best of Today на Radio 4 BBC с Мартой Кирни Крэйг отметил, что его персонаж не погиб и он вернется.

Актер Дэниэл Крэйг заявил, что Джеймс Бонд не умер
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В финале 25-й картины франшизы герой Крэйга остается один на острове, где происходит серьезный взрыв. На вопрос ведущей Кирни, сожалеет ли он, что был вынужден уйти с роли, актер ответил отрицательно.

По словам актера, сняться в пяти фильмах в роли знаменитого шпиона MI 6 было непросто и ему нужно было уйти из франшизы «красиво». Во время беседы Кирни также напомнила, что героя в конце фильма убили. Однако Джеймс Бонд в определенный момент может вернуться, отметил Крэйг.

«На самом деле, он не погиб. Я ушел, но будет правильным сказать в конце ("Не время умирать"), что Бонд вернется, в какой-то момент он должен будет вернуться», — считает актер.

По мнению британского артиста, его персонаж получил то, в чем нуждается каждый человек на Земле, — любовь.

Актеры,Джеймс Бонд,Дэниэл Крэйг,
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