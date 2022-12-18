Ивлеева призналась, что съемки в "Монастыре" дались ей нелегко

Телеведущая, актриса и блогер Анастасия Ивлеева заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что съемки в сериале «Монастырь» были морально нелегкими для нее.

«Не скажу, что легко... Но это затягивает. Я получала огромное удовольствие от работы, и когда у меня что-то получалось, то взлетала до небес от счастья», — сказала Ивлеева, отметив, что «хочет еще».

Также телеведущая подчеркнула, что ей пришло много вопросов о том, будет ли второй сезон. Она не стала отвечать на него, сохранив интригу: «Здорово, когда остается приятное послевкусие и чувство голода. Понимаете, о чем я?»