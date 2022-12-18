Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
4 часа назад

Ивлеева призналась, что съемки в "Монастыре" дались ей нелегко

Газета.Ru

Телеведущая, актриса и блогер Анастасия Ивлеева заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что съемки в сериале «Монастырь» были морально нелегкими для нее.

Ивлеева призналась, что съемки в "Монастыре" дались ей нелегко
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Не скажу, что легко... Но это затягивает. Я получала огромное удовольствие от работы, и когда у меня что-то получалось, то взлетала до небес от счастья», — сказала Ивлеева, отметив, что «хочет еще».

Также телеведущая подчеркнула, что ей пришло много вопросов о том, будет ли второй сезон. Она не стала отвечать на него, сохранив интригу: «Здорово, когда остается приятное послевкусие и чувство голода. Понимаете, о чем я?»

Актеры,Анастасия Ивлеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители