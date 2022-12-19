Умерла актриса "1001 ночи" Даниэла Джордано

Актриса и модель Даниэла Джордано скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщает NuovoSUD.
Причины смерти не уточняются. Тело актрисы будет кремировано.
Звезда сыграла мать Аладдина в сериале «1001 ночь». Также она снималась в таких проектах, как «Инквизиция», «Дом страха», «Глаз черного кота», «Жестокий Рим», «Жестокая рука преступного мира».
В качестве модели Джордано стала лауреаткой конкурсов «Мисс Палермо», «Мисс Сицилия» и «Мисс Италия». В 1980-х артистка ушла из кино и увлеклась парапсихологией.