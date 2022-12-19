Как сейчас выглядит «самая страшная девочка», сыгравшая в «Звонке»

В 2002 году состоялась премьера одного из самых популярных фильмов ужасов — «Звонок». Роль таинственной Самары Морган, девочки, которая приходит за жертвой через семь дней после просмотра загадочной видеокассеты, сыграла Дэйви Чейз — ей на тот момент было всего 12 лет. Как сейчас выглядит «самая страшная девочка нулевых», смотрите в материале «Рамблера».

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Звания «лучшего кинозлодея» и «самой пугающей героини», которые Чейз получила после выхода фильма, нисколько ее не расстраивали. Для девочки это был далеко не первый проект и уж тем более не последний: она снялась в «Сабрине — маленькой ведьме» и «Зачарованных», озвучила мультфильм «Лило и Стич» и приняла участие в десятках других кинопроектов еще до того, как закончила школу.

Кадр из фильма "Джек отправляется домой"

Сегодня Дэйви уже 32 года, и в ней сейчас сложно узнать ту самую девочку из «Звонка». К сожалению, после столь запоминающейся роли карьера девушки постепенно пошла на спад, и в последние года актриса почти не появлялась на больших экранах. Все чаще ее имя мелькает в прессе из-за инцидентов, связанных с приемом запрещенных веществ.

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Девушка закрылась от мира и даже перестала вести социальные сети, а новых киноработ у нее в ближайшее время не предвидится. Сможет ли Чейз справиться с зависимостями и вернуться в обойму? Покажет время.

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