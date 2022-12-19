6 супергероев: главные претенденты на роль Супермена

Среди современных звёзд кино нашлось довольно много желающих сыграть самого известного супергероя.

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Супермен — один из известнейших персонажей комиксов, поэтому его образ всегда будет востребован. Попробуем предположить, кто может стать новым Суперменом в случае перезапуска вселенной DC смогут ли ниженазванные превзойти в этой роли Генри Кавилла и тех, кто перевоплощался в этого героя ранее

Майкл Б. Джордан

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Его шансы получить эту роль довольно велики — актёр сам заявлял о том, что хотел бы перевоплотиться в Супермена и о том, что многие видят его в этой роли:

"Я ценю людей, которые видят меня в этих ролях. Мне действительно нечего сказать по этому поводу, кроме того, что это просто лестно", — говорил он в недавнем интервью.

Тайлер Хэклин

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Исполнитель роли Кларка Кента в сериале «Супермен и Лоис». Называл себя фанатом Супермена.

"На середине встречи они упомянули, что собираются ввести в сериал Супермена и спросили, интересно ли мне это. Я им сказал: «Да, абсолютно. Очевидно, что я фанат»", — говорил он, рассказывая о начале работы над сериалом "Супергёрл" в 2016 году.

Оскар Айзек

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Он попробовал себя в роли Человека-паука, поэтому можно надеяться, что и образ другого персонажа со сверхспособностями окажется ему по плечу.

Брэндон Рут

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Ему не впервой надевать красный плащ — он играл этого персонажа в картине «Супермен: возвращение» 2006 года, а затем вновь эффектно появился в этом образе в кроссовере «Кризис на бесконечных Землях». Если уж получилось дважды "войти в одну реку" (то есть, в образ), почему бы не попробовать в третий раз?

Дональд Гловер

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Публика ждёт его появления в роли Супермена с другим цветом кожи (от подобного предложения не так давно отказался Майкл Б. Джордан).

Мэтт Бомер

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